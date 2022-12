Per chi ha i capelli grassi, tendenti a sporcarsi facilmente, è importante fare una maschera purificante. Ecco la top 3 delle migliori maschere capelli grassi che trovi in commercio, spiegate in questo articolo.

Maschere purificanti per i capelli grassi: la top 3 in commercio

Le maschere per i capelli grassi non hanno la funzione di nutrire, bensì quella di assorbire il sebo in eccesso. Difficile infatti che chi manifesta untuosità sul cuoio capelluto si ritrovi con le lunghezze sfibrate, a meno che non abbia le radici grasse e i capelli normali o a tendenza grassa. Il prodotto giusto non deve contenere oli e burri, cioè tutti quegli ingredienti super nutrienti adatti a capigliature secche.

Ecco una selezione delle 3 migliori maschere purificanti per capelli grassi, in base alla qualità e al prezzo.

Alama Professional Repair Maschera Ristrutturante e Protettiva per Capelli Danneggiati e Sfibrati, Formula con Cheratina, Trattamento Tonificante e Ristrutturante, 90% Ingredienti Naturali. La maschera Repair di Alama Professional nutre i capelli, favorendo un’azione ristrutturante e protettiva, grazie alla formula con Cheratina; senza SLES e solfati, con il 90% di ingredienti naturali.

La Repair Mask ristruttura i capelli in profondità, con un’azione districante anti crespo immediata, conferisce forza e tono, senza appesantire, quindi è adatta a chi ha i capelli grassi.

Bio Argilla Verde in Polvere Cura dei Capelli Grassi. Maschera Purificante. Assorbe lo sporco e le impurità, lasciando i capelli lucidi e privi di grasso. 100% CURA NATURALE – Detergente naturale per capelli. Agisce come scrub per i capelli. Non contiene sapone. Non contiene sostanze chimiche.

Prodotto vegano, puro e naturale. Sostituisce lo shampoo per capelli e il gel doccia. L’argilla verde aiuta a mantenere i capelli puliti più a lungo. Provatelo oggi stesso e dimenticatevi dei capelli grassi.

Maschera per capelli grassi alla radice e fibre danneggiate di Pantene.

Assieme allo shampoo professionale capelli Hair Biology aiuta a riparare i capelli danneggiati. E’ una maschera capelli riparatrice istantanea con acqua di rose, acqua micellare e infuso ProV. 0% parabeni, coloranti e oli minerali.