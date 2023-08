Esistono gli Smart Food, 30 cibi che si comportano come dei veri e propri “farmaci naturali” per star bene di salute: ci aiutano a mangiare di meno, inibiscono i geni dell’invecchiamento e accendono quelli della longevità. Ecco quali sono.

Dieta, 30 cibi che fanno bene alla salute: quali sono?

La SmartFood è la prima dieta italiana firmata dall’Ieo di Milano, l’Istituto europeo di oncologia fondato da Umberto Veronesi. Frutto di migliaia di ricerche scientifiche nell’ambito della relazione tra cibo e Dna, questo regime alimentare sposa la tesi secondo la quale alcuni alimenti, insieme all’attività fisica, possono aiutarci a prevenire le patologie scritte nel patrimonio genetico di ciascuno.

Si tratta di 30 cibi “speciali”, ovvero alimenti che grazie all’alto potere saziante contrastano l’accumulo di grassi e tengono alla larga patologie killer come il cancro. Gli Smart Food si dividono in due gruppi:

Longevity SmartFood:

20 tipi di frutta e verdura che contengono 7 “smart molecules” capaci di agire sulle vie genetiche dell’invecchiamento: quercitina, resveratrolo, curcumina, antiocianine, fisetina, epigallocatechingallato e capsaicina.

Si trovano in arance rosse, fragole, ciliegie, cachi, mele, prugne nere, uva e frutti di bosco asparagi, cipolle, lattuga, radicchio, cavoli rossi, patate viola e melanzane tè verde e nero, cioccolato fondente, capperi, peperoncino e paprika piccante.

Protective SmartFood:

10 cibi capaci di regalarci un senso di sazietà, impedendoci di fare pasti troppo abbondanti con la conseguente iperproduzione di energia, di radicali liberi e l’accumulo di grassi, condizioni ideali per la proliferazione di sostanze infiammatorie responsabili di malattie cardiovascolari e neurodegenerative e di alcuni tipi di cancro.

Frutta fresca e a guscio, cereali integrali, olio extravergine di oliva e oli di semi spremuti a freddo, semi oleosi, erbe aromatiche e aglio.

Mangiare sano non significa necessariamente rinunciare al gusto. In realtà, esistono numerosi cibi che oltre a essere deliziosi, promuovono anche la salute e il benessere del corpo. Tra questi troviamo le verdure a foglia verde come gli spinaci e le bietole, che sono ricche di antiossidanti e nutrienti essenziali.

Anche i frutti di bosco come le fragole e i mirtilli sono un’ottima scelta, grazie al loro elevato contenuto di vitamine e fibre. Inoltre, alimenti come il pesce, le noci e le uova sono ricchi di acidi grassi omega-3, che favoriscono la salute cardiovascolare.