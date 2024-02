Alice Bellandi judoka bresciana, 25 anni, dal 2016 gareggia per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Judoka e finanziera, nella categoria -78 kg, ecco la dieta dell’atleta.

La dieta di Alice Bellandi: cosa mangia la judoka bresciana

Alice Bellandi, nota judoka di Brescia, a quasi 25 anni è considerata tra le migliori attualmente. Si è messa in mostra prima a livello giovanile vincendo il titolo di europei cadetti a Sofia 2015 e ai mondiali junior di Nassau 2018, poi ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020. E’ la prima donna italiana ad aver vinto gli Europei e i Mondiali junior nel 2018. Per ultimi i Mondiali di Doha 2023 dove ha vinto il bronzo nei -78 kg; Europei Sofia 2022: bronzo nei -78 kg.

Praticando judo Alice ha trovato il miglior modo per esprimere se stessa. “Quando ero bambina, c’è stato un periodo in cui mi rinfacciavano che fosse roba da maschi, ma questo non mi ha mai frenata”, racconta. Il suo passato però è stato molto difficile. Prima la separazione dei genitori, poi l’ossessione per il peso che ha innescato un meccanismo di autosabotaggio. Trovava rifugio nel cibo, salvo poi precipitare in un vortice di sensi di colpa. “Mi facevo schifo ed è subentrata la bulimia. Mi ero trasferita per le gare lontana dalla mia famiglia, ero sola e in più è arrivato il lockdown”.

Si è fatta seguire da una mental coach inizialmente con motivazioni sportive, ma poi ha affrontato problemi personali come il legame con sua madre che era diventato conflittuale dopo la separazione con il padre. “Mi ha fatto diventare anche una brava atleta. È importante parlare del supporto psicologico, senza vergogna”. Così ha fatto pace con se stessa e questo ha influito sulla sua carriera da judoka.

Dopo il passato nella bulimia, il suo approccio all’alimentazione è totalmente cambiato. Ora la sua dieta, e il cibo, sempre seguita da un esperto, è un alleato anche per il judo. Le basi sono tecnica e combattimenti e la preparazione atletica. È uno sport a categorie e anche l’alimentazione è fondamentale, come la prevenzione, terapia, fisioterapia, mobilità, “proprio perché è attività ad alto impatto”.

Per un miglior recupero degli allenamenti Alice Bellandi segue un’alimentazione equilibrata. Secondo la judoka olimpica se si fanno le cose bene e si segue una dieta equilibrata non bisogna ricorrere a privazioni. Lo ‘sgarro settimanale’ è concesso se c’è un equilibrio nell’alimentazione quotidiana.

Alice Bellandi 25 anni è la prima donna ad aver vinto il Master di Gerusalemme a fine 2022 e il bronzo ai Mondiali di Doha nel 2023. Ora si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta, vincitrice degli Europei e Mondiali junior nel 2018, è considerata tra le migliori azzurre della sua generazione. Per una campionessa come lei la dieta, come l’allenamento, è fondamentale. Una dieta equilibrata e sana, senza follie, quella di Bellandi soprattutto dopo i suoi problemi passati con il cibo.

La judoka bresciana che alle Olimpiadi di Tokyo ha sfiorato la medaglia di bronzo, si è ripresa ed è tornata più in forma che mai dopo un periodo turbolento personale e mentale. “Un giorno, durante il lockdown, mi sono guardata allo specchio: ero gonfia, avevo riversato sul cibo tutte le mie frustrazioni, le ansie, le mancanze“. Così dalla bulimia all’anoressia in seguito a diete fai-da-te prima delle gare.

Successivamente, Alice ha affrontato un percorso di guarigione grazie a un medico e al judo, che la sportiva definisce “una cura”. Poi, la scoperta dell’amore con la sua Chiara. Dopo anche la depressione che ha affrontato con coraggio e determinazione, prima delle olimpiadi di Tokyo ha fatto coming out.