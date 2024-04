Alice Pagani, nota attrice italiana e influencer di moda e beauty, è tra i volti più amati del momento. Per chi non la conoscesse, Alice è diventata famosa soprattutto per aver interpretato Ludovica Storti in Baby. Ma qual è la sua dieta? Ecco cosa mangia.

La dieta di Alice Pagani

Alice Pagani, giovane attrice italiana di grande successo nel mondo del cinema e della tv, è diventata popolare grazie al ruolo di Ludovica Storti in Baby con la collega Benedetta Porcaroli. Classe 1998, Alice Pagani è appassionata di cinema, social e moda, e infatti è attivissima sul web dove si è fatta spazio tra le influencer.

Alice Pagani è anche un’animalista convinta e ha adottato un cane vittima di maltrattamenti. Appassionata di moda, Pagani ha iniziato a muoversi in questo mondo all’età di tredici anni grazie alla sua bellezza che è stata sin da subito notata. Ha cominciato posando per alcuni fotografi e poi a sedici anni, Alice ha ricevuto le prime chiamate da parte delle agenzie che l’hanno, in seguito, portata a trasferirsi anche a Milano per alcune sfilate e collaborazioni. Ancora oggi, nonostante si sia dedicata alla recitazione, collabora con brand di moda come Fendi, Bulgari e Moncler.

Nel 2019, Alice ha vinto un Ciak d’Oro per avere interpretato Stella in Loro, vincendo anche il premio Guglielmo Biraghi – Nastro d’Argento nel 2021 per aver vestito i panni di Mirta e Luna in Non mi uccidere. Film del 2018 diretto da Paolo Sorrentino, Loro è diviso in due parti: Loro 1 e Loro 2. Di talento, bellissima, e con un fisico proprio da modella, come si tiene in forma Alice, giovane 26enne di grande successo? Ecco cosa sappiamo del suo stile alimentare.

La giovane attrice di Baby è magra per genetica e per la fortuna di avere un metabolismo veloce, ma questo non basta. Per tenersi in forma, infatti, Pagani mangia sano la maggior parte del tempo, essendo amante della natura e a favore dell’ambiente Alice preferisce nutrirsi di cibi biologici e a km zero, quanto più possibile, e soprattutto è vegetariana. Oltre all’alimentazione l’attrice e modella ha la passione per la danza, infatti, si dedica non sono all’allenamento più classico in palestra ma anche agli esercizi ispirati al mondo della danza, che come sappiamo, fanno bene da piccoli quanto da adulti.

Alice Pagani e la dieta dell’attrice

Alice Pagani, seguitissima sui social da oltre 2 milioni e mezzo di persone, promessa del cinema italiano e famosa per il ruolo principale nella fortuna serie Netflix Baby, ha un passato nella moda. Come infatti si vede sui suoi social, Alice ama la moda e la fotografia non solo recitazione ma in generale l’arte e dunque da adolescente si è buttata nel mondo della moda sfilando su importanti passerelle. Con il suo corpo Alice si sente molto a suo agio e fa di tutto per enfatizzare i lati positivi.

“E’ bello accettarsi infischiandosene se hai le smagliature o stai ingrassando. Se ti costringi a essere perfetta secondo l’ideale imposto dalla società, rischi che corpo e mente si ammalino”, dice Alice. Tra i suoi film più importanti come interprete, la ricordiamo in Una nuova era, Non mi uccidere, Loro, Classe Z e Il permesso – 48 ore fuori. Attenta al suo corpo e alla sua estetica dato che è parte fondamentale del suo lavoro Alice Pagani dedica molta cura al viso tanto al corpo.

Scelta anche come volto della campagna di Giorgio Armani per le sue fragranze “In Love With You” e “Stronger With You” di Emporio Armani, Pagani ama la skincare quotidiana per la sua pelle chiara, di pari passo per un fisico al top come il suo si dedica all’allenamento costante a casa o in palestra, a seconda degli impegni da associare sempre a una sana alimentazione, in cui evita la carne poiché da anni ha scelto di essere vegetariana. Infatti Alice ha raccontato che per girare il suo primo horror “Non mi uccidere” in cui la protagonista mangiata carne umana, il regista le chiese di mangiare un roast beef per poter immortalare un’espressione di disgusto.