Benedetta Porcaroli: la dieta dell’attrice italiana

Benedetta Porcaroli, una delle più famose giovani attrici italiane, è diventata nota per il suo ruolo nella serie tv Baby ma da allora ne ha fatta di carriera. Oltre che di talento, Benedetta ha un fisico da modella. Ecco qual è la dieta della Porcaroli per tenersi in forma.

L’attrice romana Benedetta Porcaroli, grande protagonista di Enea, il film di Pietro Castellitto presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è una delle attrici più promettenti del cinema italiano. Dal suo debutto sul grande schermo con l’indimenticabile “Perfetti Sconosciuti” è cambiato molto nella carriera di Benedetta Porcaroli, attrice romana oggi fra le più conosciute. Come si tiene così in forma la giovane e bellissima 25enne?

Benedetta non segue particolari diete, come spiegato in qualche occasione. “Ogni due ore devo mangiare qualcosa, ho sempre fame”, ha dichiarato recentemente. Sicuramente con il passare del tempo l’alimentazione cambierà, invece sul suo corpo Benedetta è irremovibile. “La chirurgia estetica? Io non potrei mai. Per due motivi: sono ipocondriaca”, ha detto anche perché vorrebbe continuare a lavorare con la sua faccia.

Grande tifosa romanista, Benedetta Porcaroli è appassionata di cavalli: quando era piccola, suo padre aveva un maneggio in Umbria.

Poi, con il passare del tempo ha fatto sempre meno sport. “Ho i legamenti deboli e faccio troppa fatica”, ha confessato. A 16 anni Benedetta andava male a scuola e non sapeva cosa fare del suo futuro. La recitazione le ha salvato la vita.

La dieta di Benedetta Porcaroli: cosa mangia?

Benedetta Porcaroli si è fatta notare al grande pubblico recitando nel cast della serie tv, Tutto può succedere per quattro anni ma da allora l’interprete romana ha preso parte a numerose pellicole di successo sul grande schermo fino a diventare la protagonista della nuova serie targata Netflix e dal titolo Baby.

Come detto, l’attrice 25enne non segue una dieta per restare in forma anche se appare sempre con un fisico mozzafiato da modella, snello e tonico. Merito principalmente della sua routine frenetica tra lavoro, carriera e divertimento quando ha tempo.

Dotata per natura di un fisico molto esile e longilineo, Benedetta Porcaroli ha spiegato di essere sempre stata filiforme. “I ragazzi cercavano sederi e seni in lungo e in largo, le mie amiche avevano le loro forme, mi vennero un po’ di complessi”, ha raccontato. Poi però crescendo Benedetta ha imparato ad apprezzare il suo corpo e la sua magrezza che è stata anche la sua salvezza.