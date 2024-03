Andre Agassi, ex tennista uno dei più forti di tutti i tempi, ha vinto 60 titoli ATP e 8 tornei dello Slam. Una carriera ricca di successi ma anche alti e bassi, oggi è un imprenditore altrettanto di successo. Ecco la sua dieta.

La dieta di Andre Agassi

Andre Agassi è stato uno dei tennisti americani più forti di tutti i tempi, vincitore di 60 titoli ATP e 8 tornei dello Slam. Mai nessuno come lui ha vinto tutte le categorie di torneo esistenti per un tennista maschile in singolare: 4 tornei dello Slam, medaglia d’oro del singolare olimpico, torneo ATP World Championship, ATP Master Series, ATP 500, ATP 250 e la Coppa Davis vinta nel 1990, 1991 e 1995.

Andre è stato noto per il suo stile di gioco forte e intelligente. E’ stato il primo giocatore a realizzare il Career Grand Slam, vale a dire aver vinto almeno una volta in carriera tutti e quattro i tornei dello Slam. Oggi l’ex campione è un imprenditore di successo e un filantropo e si occupa anche di progetti educativi dedicati ai bambini. Dopo una relazione con la cantante Barbra Streisand, nel 1997 sposa l’attrice Brooke Shields da cui poi si separa. Agassi poi ha conosciuto Steffi Graf, tra le più grandi tenniste della storia e i due ex campioni si sono sposati nel 2001 e hanno due figli. Nel 2011 l’ex campione è stato inserito nella International Tennis Hall of Fame.

Ma come si tiene in forma all’età di 53 anni? Dei tempi in cui giocava, Andre dice: “Mi perseguitano riguardo la mia dieta, la pratica, ai massaggi. E io li ho sempre ascoltati”. La dieta di Agassi era esattamente come quella di qualsiasi altro atleta, se non fosse che l’ex campione si concedeva quotidianamente una tazzina di caffè proprio prima degli allenamenti.

“Mi aiutava molto bere un caffè mezz’ora prima di iniziare gli allenamenti”, ha detto. E se i numeri da capogiro della sua carriera non bastassero, numerosi studi sembrano dargli ragione: una ricerca dell’università della Georgia, ad esempio, dimostra che bere due tazze di caffè (americano) un’ora prima degli allenamenti, riduce del 30% la fatica muscolare. Prima di seguire una dieta sana però Andre mangiava male e anche junk food. Agassi, tuttavia, capì finalmente l’importanza della disciplina alimentare alla fine degli anni ’90 quando ha iniziato a mangiare sano e si è allenato duramente per aumentare il suo livello. Proprio all’inizio del Duemila sono iniziati i successi, sarà una casualità?

Andre Agassi e la dieta dell’ex campione di tennis

Andre Agassi: un nome, una certezza nel tennis. Poche carriere infatti possono vantare di essere state cosi ricche di successi come la sua. L’ex campione del tennis statunitense nel corso degli anni ’80 e ’90 era un appuntamento fisso. Già stava diventando uno dei più grandi di tutti i tempi di questo sport, vincendo otto Grandi Slam tra cui quattro Australian Open.

Oggi, imprenditore di successo, e lontano dal campo da gioco da molto tempo, Agassi apprezza l’abilità artistica e la natura imprevedibile del gioco di Nick Kyrgios mentre ammira la spinta competitiva del nuovo giocatore della top ten, Alex De Minaur. Appassionato da sempre di tennis, passione trasmessa da suo padre ex tennista, oggi a 53 anni e padre di due figli Andre si gode la vita familiare senza mai distaccarsi del tutto dal tennis e in generale dallo sport. Della sua alimentazione di oggi invece dice di mangiare comunque sano, per non ingrassare, ma dato che non gioca più da professionista dal 2006, ora può concedersi più “libertà” soprattutto preferisce mangiare cibi salati anche calorici, più di quelli dolci.