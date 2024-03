Carlos Alcaraz tennista spagnolo, 20 anni, ha rivelato come si tiene in forma e i segreti della sua dieta. Ecco come fa a tenere alte le sue prestazioni l’atleta spagnolo.

La dieta di Carlos Alcaraz: tutti i segreti dell’atleta

Carlos Alcaraz tennista spagnolo, 20 anni, numero 2 del mondo nel tennis, ha appena subito una battuta d’arresto per un infortunio patito nel corso del match inaugurale dell’ATP di Rio de Janeiro giocato contro Thiago Monteiro, che lo ha costretto a ritirarsi. Per fortuna nulla di grave ma una distorsione laterale di secondo grado alla caviglia destra. Ma scopriamo di più del numero 1 al mondo nel mondo del tennis, umile e concentrato in ogni punto. Il più continuo, completo e intelligente a livello tattico, dotato di un gran fisico, il tennista iberico è capace di tenere a freno la tensione, concretizzando nei momenti giusti del match grazie ad una difesa impenetrabile.

Molto lo deve alla preparazione e al suo allenatore, l’ex numero 1 del ranking, Juan Carlos Ferrero, che su di lui, da quando aveva 16 anni ha costruito un progetto su misura e che finora ha dato risultati mai visti. La passione per il tennis è di famiglia infatti il padre Carlos Alcaraz Senior, è stato anche lui tennista, ed è direttore sportivo della Real Sociedad Club de Campo. Alcaraz è il più giovane tennista ad avere raggiunto la posizione numero 1 del mondo nella storia del ranking ATP, avendo toccato la vetta della classifica a 19 anni e 4 mesi nel 2022. Vanta dodici titoli conquistati nel circuito maggiore, tra cui due tornei del Grande Slam e quattro Masters 1000. Ecco cosa ha rivelato della sua forma fisica e di come mantiene alte le prestazioni sul terreno.

Carlos Alcaraz, considerato l’erede spagnolo del mitico Rafael Nadal, dice che il suo fisico deriva dal lavorare duro e dal curare ogni dettaglio ogni giorno. E’ molto importante riposare bene, allenarsi dando il 100% del proprio sforzo. Se si sommano tutti questi aspetti, si ottiene il segreto per stare bene fisicamente, come Carlos. “Fisicamente non voglio crescere di più per ora, non fa bene al tennis essere troppo muscoloso”, dice. A parlare della dieta del campione spagnolo è stato il suo preparatore atletico Alberto Lledò. “Uno come Alcaraz ha bisogno di glicogeno per avere energia, ma anche di carboidrati e in parte di grassi. E poi ci sono le proteine per il recupero e per generare massa”, ha raccontato il preparatore.

Su di lui ha fatto un grande lavoro di educazione alimentare che ha portato i suoi frutti. Prima infatti il prossimo numero 1 del tennis era abituato a mangiare molto poco, per gli standard di un atleta. Dunque il cambiamento era fondamentale per aggiungere peso e massa muscolare. Ora la dieta di Carlos si basa su cibi semplici e sani, non ci sono alimenti trasformati, anche gli integratori che assume sono derivati da cibo reale, così ha raggiunto il suo peso ideale.

Carlos Alcaraz e la sua dieta: cosa mangia il campione del tennis?

Per Carlos il cambiamento non è stato semplice, ma era fondamentale per aggiungere peso e massa muscolare. “Uno come Alcaraz ha bisogno di glicogeno per avere energia, ma anche di carboidrati e in parte di grassi”, dice il suo preparatore atletico. E poi mangia sempre proteine. Il cambio di alimentazione gli ha giovato anche a livello ormonale, come è evidente dal fatto che ora ha meno problemi con l’acne. Grazie ad alimentazione, riposo e lavoro, Alcaraz ha ottenuto un corpo ideale.