Caterina Murino attrice, modella e showgirl italiana, 46 anni, rivela una forma smagliante. La madrina della Mostra di Venezia 2023, ha rivelato la sua dieta.

La dieta di Caterina Murino

Caterina Murino, attrice ed ex modella di successo, ha esordito come “letterina” nella prima edizione di Passaparola, telequiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 nei primi anni Duemila. Ma è nel 2002 che esordisce al cinema con Nowhere di Luis Sepúlveda, a cui seguono Il bandito corso che la rende nota al pubblico francese. A ciò contribuisce anche la sua partecipazione nel film Les Bronzés 3 – amis pour la vie e diventa poi la Bond girl Solange nel film Casino Royale.

L’attrice ed ex modella originaria di Cagliari, 46 anni, è stata scelta lo scorso anno come madrina dell’80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Oltre il successo nella recitazione e anche come showgirl, la bellissima attrice dai capelli lunghi e scuri, occhi a mandorla e sorriso dolce, ha un fisico da far invidia. Come?

A contribuire alla sua forma fisica è anche la dieta che segue. Anche se non è amante della palestra, piuttosto va a correre, il che la fa sentire benissimo. E quando può va in piscina a nuotare. “Purtroppo la mia vita non è regolare, quindi diciamo che vado in vasca due volte la settimana, e due o tre volte a correre”, tutto dipende dagli impegni che ha sul set.

Per l’attrice sarda oltre l’allenamento, è fondamentale il riposo per sentirsi davvero bene. Per Caterina Murino relax vuol dire dormire, o anche riposarsi sul divano, l’altra opzione è guardare un film.

Caterina Murino e la dieta dell’attrice

Caterina Murino, attrice sarda ex modella e showgirl, è stata la madrina dell’80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’attrice di celebri film e anche di fiction, molto conosciuta anche in Francia, a 46 anni rivela una forma smagliante come ha mostrato sul red carpet di Venezia. Bellezza mediterranea, sorriso smagliante, fisico statuario e capelli lunghi neri, Murino ha rivelato che uno dei suoi segreti di bellezza è non bere alcol e non fumare, il che contribuisce a ritardare l’invecchiamento cutaneo.

La Murino, ex Bond Girl di 007, rivela il suo stile di vita sano, equilibrato ma senza particolari attenzioni a ciò che mangia. L’attrice sarda consuma quello di cui secondo lei ha bisogno il corpo in quel momento, se ha voglia si concede un dolce mentre evita il cibo fritto. Cresciuta in una famiglia di coltivatori di terre, Caterina è legata ai prodotti naturali e bio, a km zero anche ora che ha 46 anni.

L’ex Penelope nel cast di Il ritorno di Ulisse, ambasciatrice per l’Amref, dunque segue uno stie di vita molto sano che l’aiuta, insieme alla genetica dalla sua parte, ad avere un aspetto invidiabile.