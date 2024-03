Dieta chetogenica: cos’è e esempio

Sono tante le persone che usano come regime alimentare. La dieta chetogenica è un regime alimentare che serve ad abbassare i livelli di glucosio per spingere il corpo a bruciare il grasso come unica fonte di energia. I benefici sono concreti anche se è bene specificare che bisogna seguirla per bene per avere un dimagrimento effettivo. Una dieta chetogenica che si rispetti non può essere priva dunque di specifici alimenti che bisogna conoscere.

Dieta chetogenica: cos’è e schema

Quando si parla di questo regime alimentare si fa riferimento ad una dieta con un alto apporto sia di grassi che di proteine. Esse infatti scatenano il meccanismo della chetosi, ovvero un’alterazione nel metabolismo del glucosio. Tale meccanismo determina una prolungata ipoglicemia che determina la formazione di sostanze acide nel sangue che sono note come corpi chetonici. Questi vengono prodotti dal corpo quando mancano gli zuccheri oppure in caso di digiuno prolungato. Il che vuol dire che soprattutto il cervello è costretto a utilizzare i corpi chetonici come forma di energia principale. Una dieta dunque che va fatta solo se si è sotto controllo di un nutrizionista o esperto della nutrizione che saprà valutare cosa è meglio consumare e se essa fa al caso di ciascuno.

A chi è consigliata

È fondamentale che un medico possa stabilire con accuratezza cosa è meglio che la persona che vuole dimagrire debba consumare. Si può comunque dire che gran parte dei medici preferisce evitare di consigliare la dieta chetogenica senza patologie particolarmente rilevanti. Spesso viene usata dagli sportivi che vogliono avere una definizione muscolare. Così come sono tanti coloro che sono affetti da obesità anche grave che vogliono provare a migliorare la propria condizione grazie a questo tipo di regime alimentare. Vale la pena considerare che la dieta chetogenica è utile anche per chi soffre di apnee notturne e crisi respiratorie.

Alimenti consigliati e sconsigliati

Gli alimenti prediletti nella dieta chetogenica sono fondamentalmente quelli con un alto contenuto di proteine come carne rossa, bistecche e uova. Oltre a affettati, salmone e formaggi che rientrano in questo tipo di regime alimentare. Da eliminare quasi totalmente tutti i cibi con carboidrati come pasta, pane e riso, così come gelato e pizza o frutta e verdura ad alto indice glicemico. Meglio optare dunque per le verdure a più basso contenuto di queste molecole come asparagi, broccoli, meloni e fragole. Gli zuccheri complessi presenti in alimenti confezionati come caramelle e merendine sono assolutamente da bandire per chi vuole seguire tale dieta.





Uno schema esempio di dieta chetogenica

Stabilire uno schema puramente di esempio per la dieta chetogenica è possibile tenendo conto delle caratteristiche dei vari alimenti. In primo luogo si deve precisare che le quantità di cibo dipendono molto anche in base a sesso ed età, oltre ad altri fattori come le abitudini di vita.

Colazione : caffè o te, ma anche una tazza di latte o dello yogurt con della crusca d’avena. Per chi vuole una colazione salata invece la soluzione migliore è quella di scegliere 200 grammi di formaggio magro con affettati oppure 3 uova con poco olio a frittata.

: caffè o te, ma anche una tazza di latte o dello yogurt con della crusca d’avena. Per chi vuole una colazione salata invece la soluzione migliore è quella di scegliere 200 grammi di formaggio magro con affettati oppure 3 uova con poco olio a frittata. Spuntino : formaggio magro, fesa di tacchino e yogurt magro sono i migliori. Da bere invece una tisana, caffè, tè con l’aggiunta di frutta secca a piacere.

: formaggio magro, fesa di tacchino e yogurt magro sono i migliori. Da bere invece una tisana, caffè, tè con l’aggiunta di frutta secca a piacere. Pranzo : 200 grammi di pesce accompagnato con verdura cotta al vapore (broccoli o fagiolini). In alternativa anche 150 grammi di carne o delle uova. Potrebbe essere giusto scegliere di creare delle nuove ricette come fesa di tacchino con del formaggio spalmabile. O anche crepes salate con uova e crusca d’avena.

: 200 grammi di pesce accompagnato con verdura cotta al vapore (broccoli o fagiolini). In alternativa anche 150 grammi di carne o delle uova. Potrebbe essere giusto scegliere di creare delle nuove ricette come fesa di tacchino con del formaggio spalmabile. O anche crepes salate con uova e crusca d’avena. Cena: la quantità giusta è 150 grammi di alimento a base di proteine. Affetati, carne, pesce o anche un mix potrebbe andare bene. Ci si può concedere un dolcetto purché sia completamente privo di zuccheri.

