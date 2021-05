Dieta chetogenica dei 21 giorni: l’ideale per la prova costume

La dieta chetogenica si presenta in versioni differenti, ma quella standard, ad oggi, resta la più conosciuta e seguita, soprattutto per la sua semplicità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma e preservare il corretto funzionamento dell’organismo con la dieta chetogenica.

Dieta chetogenica dei 21 giorni

La dieta chetogenica appartiene alla categoria di diete rigide, ragione per cui, come altre diete simili, questa dieta non dovrebbe essere seguita per un periodo di poco superiore alle due settimane. Non è, infatti un caso, che la dieta chetogenica sia nota anche con il nome di dieta dei 21 giorni.

Il programma alla base della dieta stabilisce una riduzione drastica dell’assunzione di carboidrati a favore di una consumazione maggiore di grassi, allo scopo di porre l’organismo in un cosiddetto “stato metabolico”, scientificamente noto come “chetosi”, grazie al quale l’organismo diventa efficiente nello bruciare i grassi allo scopo di produrre maggiore energia.

Esistono versioni diverse di dieta chetogenica, ma la versione standard, ad oggi, resta la più conosciuta, consigliata e apprezzata. Lo schema di questa dieta prevede la consumazione di grassi per il 70%, carboidrati per il 10% e proteine per il 20%.

Dieta chetogenica dei 21 giorni: consigli

Sebbene la dieta chetogenica sia seguita prevalentemente allo scopo di perdere peso, secondo alcuni studi, la stessa dieta promuove benefici importanti per la salute della persona interessata. Il processo di chetosi che la dieta determina nell’organismo, ad esempio, abbassa significativamente i livelli di zuccheri ed insulina nel sangue, riduce il rischio di sviluppare patologie importanti e promuove un apporto maggiore di energia all’organismo che, oltre a favorire una perdita di peso, consente alla persona interessata di restare attiva durante la giornata.

Quelli che seguono sono gli alimenti promossi dalla dieta chetogenica:

carne : sia rossa che bianca e insaccati come il prosciutto o la pancetta;

: sia rossa che bianca e insaccati come il prosciutto o la pancetta; pesce grasso : salmone, trota, sgombro e tonno;

: salmone, trota, sgombro e tonno; uova : intere pastorizzate oppure con omega – 3;

: intere pastorizzate oppure con omega – 3; burro e panna ;

e ; formaggi non processati , come il cheddar o la mozzarella,

, come il cheddar o la mozzarella, frutta secca e semi ;

e ; oli salutari : olio extravergine d’oliva, olio di cocco e olio di avocado;

: olio extravergine d’oliva, olio di cocco e olio di avocado; verdure povere di carboidrati;

povere di carboidrati; condimenti: sale, spezie, erbe aromatiche e pepe.

Dieta chetogenica: miglior integratore

La dieta chetogenica prevede una consumazione maggiore di determinati cibi rispetto ad altri, esattamente come accade per altre tipologie di dieta altrettanto rigide. Tuttavia, affinché l’organismo continui a funzionare correttamente, è necessario che questo assuma regolarmente una vasta gamma di nutrienti presenti anche in quegli alimenti che la dieta esclude. Fortunatamente, al giorno d’oggi, non è difficile sopperire a tale mancanza poiché si può sempre supportare la dieta chetogenica con l’assunzione regolare di Piperina & Curcuma Plus, un integratore alimentare naturale che, oltre ad essere indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo, favorisce la corretta stimolazione dei processi metabolici dello stesso, di modo tale che la perdita di peso sia rapida, spontanea ed effettiva.

E’ ritenuto il miglior integratore naturale grazie al parere degli esperti e dalle testimonianze dei consumatori. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Piperina & Curcuma Plus:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

L’assunzione regolare di Piperina & Curcuma Plus garantisce:

la perdita di peso

il buon umore per affrontare la giornata

l’energia necessaria all’organismo per funzionare correttamente

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.