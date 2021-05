La crema al timo è un rimedio naturale estremamente utile per la salute. Di solito preparata utilizzando olio essenziale di timo combinato con altri oli balsamici come la menta o l’eucalipto, questo prodotto è in grado di migliorare la salute delle vie respiratorie.

In realtà però la crema al timo serve anche per curare i problemi muscolari e per i problemi della pelle.

Crema al timo contro il raffreddore

La crema al timo è un prodotto molto utile in caso di raffreddore perchè vanta un grande effetto balsamico in grado di contrastare i problemi alle vie respiratorie. Utilizzare questa crema consente infatti di migliorare la situazione in caso di bronchite, ma è anche utile in caso di tosse o di febbre.

Per ottenere dei risultati vi suggeriamo di massaggiare la crema sul petto e sulla schiena almeno due volte al giorno. Non dimenticate mai di applicare il prodotto la sera prima di andare a letto.

Crema al timo: un rimedio per i dolori muscolari

In caso di dolori muscolari di varia natura vi suggeriamo di applicare la crema al timo e di effettuare un massaggio. Questo infatti è un eccellente rimedio in caso di problemi ai muscoli che possono essere anche strappi oppure affaticamento muscolare.

Crema al timo per una pelle più sana

I benefici della crema al timo riguardano anche la salute della pelle. In caso di acne infatti si può usare questa crema per ridurre il numero di brufoli presenti sul viso e in generale sul corpo. A volte infatti le persone soffrono di brufoli sulla schiena a causa di una produzione eccessiva di sebo.

Utilizzando questo rimedio naturale si riesce quindi a ridurre le infiammazioni e a rendere anche le pelli più impure belle da vedere e prive di brufoli.

Per ottenere dei risultati evidenti vi suggeriamo di applicare un velo di crema sulla zona e lasciar assorbire.