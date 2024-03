Dieta chetogenica di 7 giorni: il menu settimanale gratis

La tanto nota dieta chetogenica aiuta a perdere peso in modo deciso e in poco tempo. Ecco il menu settimanale da seguire nella dieta chetogenica.

Dieta chetogenica: il menu di ogni giorno per 7 giorni

La dieta chetogenica si basa su un’alimentazione ricca di proteine e di grassi e, al contrario, povera di carboidrati. Questo permette di dimagrire velocemente in poco tempo. E’ la dieta tipica di chi pratica il body building. Ma negli anni è diventata molto diffusa anche tra chi non pratica sport ma vuole dimagrire tanto. Ecco il menu settimanale:

Lunedì

Colazione: la colazione del lunedi può cominciare con uno yogurt intero, potete mangiare anche due vasetti. Aggiungete un panino da 50 grammi con del buon prosciutto cotto.

Pranzo: un bel filetto di merluzzo cotto al vapore, un bel piattino di melanzane grigliate condite con un cucchiaino di olio extravergine a crudo, una mela

Cena: petto di pollo alla griglia (200 grammi), insalata verde, un frutto.

Martedì

Colazione: una tazza di latte intero accompagnata con una fetta di pane con burro

Pranzo: 200 grammi di braciola di maiale ai ferri, un piattino di zucchine grigliate o al vapore, una mela

Cena: 250 grammi di tacchino alla piastra, insalata mista con pomodori, un frutto

Mercoledì

Colazione: una tazza di latte intero e una ciotola colma di frutti rossi misti

Pranzo: 250 grammi di gamberoni alla griglia, spinaci lessi, un frutto

Cena: una omelette, un piatto di radicchio grigliato, un frutto

Giovedì

Colazione: un vasetto di yogurt intero con muesli misto a frutta secca

Pranzo:150 grammi di ricotta con una ciotola di insalata mista, una mela

Cena: una orata al vapore con insalata e un frutto

Venerdì

Colazione: se vi piace potete concedervi, per cambiare, un pudding di semi di chia

Pranzo: insalata di pesce (polpo e calamaro), carciofini sbollentati in acqua e limone, un frutto

Cena: un pesce azzurro cotto al forno (preferibilmente al cartoccio), bietola lessa condita con un cucchiaino di olio evo, un frutto

Sabato

Colazione: una tazza di latte intero accompagnato con due fette biscottate

Pranzo: una bistecca di manzo, funghi trifolati, frutta

Cena: scaloppine al limone, broccoletti lessi che se volete potete ripassare in padella con aglio e poco olio, frutta

Domenica

Colazione: uno yogurt intero con una ciotola di frutti rossi freschi

Pranzo: fettina di vitello ai funghi, una mela

Cena: salmone alla griglia con cavolfiore, frutto

Ogni giorno come spuntino potete mangiare o frutta secca o un dadino di parmigiano.

Dieta chetogenica e i suoi vantaggi

Come anticipato, la dieta chetogenica prevede molte proteine e pochi carboidrati. E’ utile per perdere peso in poco tempo e dà risultati interessanti anche per chi vuole abbassare il colesterolo o la glicemia, o per chi è affetto da diabete di tipo 2.

Le proteine da consumare sono la carne bianca, il pesce azzurro, la frutta secca, le uova. Ok anche agli affettati e al pane, purché di segale. Necessarie ed importantissime anche le verdure da mangiare a ogni pasto. Dal menu settimanale vi accorgete che non si può mangiare né pasta né pane, riso, pizza e dolci. Anche alcune verdure sono assenti: patate, piselli e carote non ci sono, perchè contengono molti carbo.

La dieta chetogenica stimola la produzione dei corpi chetonici, che vanno proprio a bruciare l’adipe accumulata nel nostro corpo. Questo, però, solo per un periodo di tempo limitato. Se esagerate con la chetosi o acidosi metabolic potreste avere nausea, capogiri ed arrivare ad affaticare il fegato e i reni.