Chris Evans attore statunitense ormai famosissimo nel mondo del cinema, grazie soprattutto al ruolo di Capitan America nei film della Marvel, rivela come si tiene in forma. Ecco la dieta del bel attore.

La dieta di Chris Evans

Chris Evans attore e regista statunitense, classe 1981, è uno dei più amati ad Hollywood divenuto famoso nei panni di Capitan America nei film Marvel. Dopo essersi diplomato alla Lincoln-Sudbury Regional High School, Chris Evans ha ottenuto uno stage a un ufficio di casting ed è entrato in contatto con due agenti del luogo. Successivamente, ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione in piccoli ruoli ma è nel film comico Non è un’altra stupida commedia americana, che la sua carriera è decollata.

Evans è stato scelto per molte altre produzioni cinematografiche tra cui nel film I fantastici 4, nel ruolo della Torcia Umana. Perfetto per la parte del supereroe, viene successivamente ingaggiato dalla Marvel per i film di Captain America e degli Avengers. Tra le sue altre performance lo ricordiamo in Push, Snowpiercer e Before We Go. Oggi a 42 anni Chris Evans è amato sia come attore che come regista e produttore cinematografico, eletto nel dalla rivista People “uomo più sexy dell’anno”. Ma come si tiene in forma?

Chris Evans, sposato con l’attrice Alba Baptista, ha di naturale un fisico più snello di quello che abbiamo visto in Capitan America. Non è strano dunque che per la preparazione per il ruolo ha aggiunto un notevole apporto calorico alla sua dieta. Ciò rappresenta una sfida per Evans, che ha confessato nelle interviste che non gli piace mangiare ininterrottamente o pesantemente.

Per costruire massa muscolare magra, l’attore americano ha consumato proteine ​​magre, frutta, verdura, grassi sani e integratori. Questa non era una di quelle diete famose in cui qualcuno mangia cheeseburger e pizza solo per il gusto di aggiungere volume al girovita. Invece, la dieta di Chris Evans mirava a scelte alimentari sane ed efficaci così ha aumentato il suo peso da 77 kg a 82 kg, riducendo al tempo stesso la percentuale di grasso corporeo.

Ecco una giornata alimentare tipica di Chris Evans, nei panni di Capitan America:

Colazione: ciotola di porridge con frutti di bosco scuri e noci;

Spuntino mattutino – Frullato proteico a base di siero di latte e 5 g di aminoacidi a catena ramificata;

Spuntino pre-allenamento – Mela e mandorle;

Spuntino post-allenamento – Frullato proteico a base di siero di latte e 5 g di aminoacidi a catena ramificata;

Pranzo: insalata di pollo con riso basmati integrale;

Spuntino pomeridiano – Frullato proteico;

Cena – Proteine ​​magre (ad esempio pesce, pollo o manzo) con verdure;

Prima di andare a dormire – Frullato proteico (principalmente caseina).

Chris Evans, uno degli attori statunitensi più amati, noto per il personaggio di Capitan America interpretato in tre film Marvel e in quelli corali degli Avengers e protagonista di una passata e fortunata campagna pubblicitaria per un profumo Gucci, ha dovuto costruire un fisico super muscoloso per i panni del supereroe. Un grande contributo è arrivato dal suo personal trainer, Simon Waterson, ex British Royal Marine, coach molto conosciuto che collabora con altri personal trainer e diet coaches di successo.

L’allenamento di Evans ha previsto molti esercizi con i pesi per poter incrementare la massa muscolare, carichi pesanti, poche ripetizioni e molti classici esercizi base: squat, stacchi, shoulder press, panca inclinata, dip zavorrate e chin-up, flessioni con dischi sulla schiena. Limitato l’allenamento cardio: avrebbe rallentato la crescita muscolare. Evans ha definito la sua preparazione molto equilibrata, con ogni singolo muscolo coinvolto, per questo si allenava 6 giorni a settimana, con solo il sabato come giorno di pausa, oltre che seguire una dieta.

La sua dieta è ricca di proteine magre di carne e pesce, frullati di proteine, porridge, noci, uvetta, yogurt greco magro, un misurino di proteine e qualche fettina di banana per colazione, un’ora o due prima di allenarmi e molta insalata. In aggiunta alla dieta, gli integratori: glutammina, proteine del siero del latte, amminoacidi ramificati, alcuni acidi grassi come Omega-3, Omega-6 e Omega-9 in ogni singolo pasto, per garantire efficienza articolazioni. Così ha costruito il vero fisico da supereroe, ma senza photoshop.