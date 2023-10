Brie Larson è la star americana della Marvel ed è tra le giovani attrici più amate di Hollywood. La 34enne ha svelato come si tiene in forma prima di un set. Ecco la dieta di Brie Larson.

La dieta di Brie Larson: cosa mangia l’attrice?

Brie Larson, tra le giovani attrici più promettenti di Hollywood, con il ruolo di Joy “Ma” Newsom nel film Room del 2016 ha vinto l’Oscar come miglior attrice. Nel 2019 il Times l’ha inserita fra le 100 persone più influenti del mondo. Ma è con Capitan Marvel che la Larson ha conquistato il successo mondiale. La 34enne, sempre in forma e splendida, ha svelato la sua dieta prima di interpretare il famoso ruolo.

I suoi alimenti preferiti per interpretare Capitan Marvel sono stati: burro di mandorle; pollo; pesce; verdure e frutta e bere molta acqua, almeno 2 lt al giorno per vestire i perfetti panni della super eroina. L’approccio di Brie Larson alla salute e al fitness comprende uno stile di vita olistico ed equilibrato.

A Brie piace fare immersioni subacquee per mantenersi in forma. “Ho iniziato a fare immersioni subacquee, ed è diventata una rivelazione nuova su come entro e esco dai personaggi”, ha confessato la star della Marvel. Il suo, il Dottor Phillip Goglia, ha condiviso alcuni dei suoi segreti dietetici.

Il suo nutrizionista dice che alla Larson piace mangiare la frutta come dessert quando si prepara per un ruolo. Lo scopo di un dessert alla frutta, come una coppetta di frutti di bosco o uno spuntino alla frutta dopo cena, è quello di aumentare effettivamente la tua insulina in modo da farti dormire profondamente in uno stato ipo-glicemico. Quindi il tuo corpo rilascia più ormone della crescita e bruci più grassi.

Il dottor Goglia ha rivelato che l’attrice e cantante mangia pasti “ponte”. Stai utilizzando il metabolismo dei grassi e quello sarà il tuo pasto ponte per arrivare a cena, ha spiegato il nutrizionista. La cena è così saziante che non ti permetterà di desiderare carboidrati perché sei abbastanza pieno. Non hai un basso livello di zucchero nel sangue.

Brie Larson, attrice e regista americana nota soprattutto per la sua interpretazione della super eroina Marvel e del più potente di tutti i vendicatori, Captain Marvel nei film dell’MCU, è una delle poche celebrità che utilizza la propria piattaforma per dare voce a diversi argomenti delicati.

La Larson parla spesso di questioni politiche e comunitarie attraverso le sue piattaforme di social media. Ma come si tiene cosi in forma? Brie Larson si è assicurata di dare molta varietà al suo allenamento e alle sue attività fisiche. Non ha lasciato che la palestra fosse l’unico posto in cui mettere alla prova le sue capacità fisiche ed è andata oltre, dedicandosi ad attività come la danza, l’arrampicata su roccia, l’escursionismo e persino lezioni di sport da combattimento.

Questo tipo di allenamento non solo l’ha aiutata a rompere la monotonia della routine per Captain Marvel, ma l’ha anche aiutata a familiarizzare con questi schemi di movimento che avrebbero potuto aiutarla nel suo ruolo. Della sua dieta, invece, sappiamo che Larson ha seguito una dieta paleo durante i primi giorni della sua preparazione per Captain Marvel. Tuttavia, in seguito è passata a una dieta più equilibrata incentrata su una buona quantità di proteine ​​e grassi sani e su un apporto moderato di carboidrati.