Shiftare dormendo, sapete cosa significa? E’ una pratica molto utile per chi soffre di insonnia e ha un riposo notturno irregolare o di poca qualità. Ecco come fare per shiftare.

Shiftare dormendo: ecco come fare

Shiftare: cosa significa? Negli ultimi anni sempre più persone soffrono di insonnia, dovuto principalmente a orari irregolari, impegni troppo “soffocanti”, pensieri notturni e in generale uno stile di vita che ci mette a dura prova. Questa situazione ha portato alla ricerca di metodi efficaci per shiftare dormendo, ovvero per adattare il proprio ritmo sonno-veglia alle diverse esigenze lavorative.

Negli ultimi tempi sono stati sviluppati numerosi approcci che possono aiutare a gestire e migliorare la qualità del sonno durante i cambiamenti di orario. Tra questi metodi troviamo: l’utilizzo di luci artificiali, l’adozione di una routine pre-sleep, l’assunzione di integratori naturali e l’utilizzo di app per monitorare e regolare e migliorare il sonno.

Utilizzare un’app o un dispositivo per svegliarsi gradualmente: esistono numerose applicazioni per smartphone o dispositivi che consentono di svegliarsi gradualmente, simulando la luce del sole o suoni rilassanti. Questo metodo permette di shiftare il sonno in modo naturale, senza brusche interruzioni.

Creare una routine di sonno: stabilire un orario fisso per andare a dormire e svegliarsi ogni giorno alla stessa ora può aiutare a shiftare il sonno. Cercate di andare a letto e svegliarti sempre alla stessa ora, anche nei giorni liberi o nel weekend. Inoltre, evitate di fare attività stimolanti o di utilizzare dispositivi elettronici poco prima di andare a dormire, in modo da favorire un sonno profondo e riposante.

A cosa serve shiftare dormendo? Ecco tutti i benefici della pratica:

Riposo più profondo: utilizzando metodi per shiftare dormendo, è possibile ottenere un riposo più profondo e rigenerante. Ciò consente di svegliarsi al mattino più energici e pronti ad affrontare la giornata.

Maggiore produttività: grazie a una migliore qualità del sonno, si può sperimentare un aumento di produttività durante la giornata. Shiftare dormendo permette di ottimizzare il proprio ritmo circadiano e di essere più energici e concentrati nelle attività quotidiane e anche nel lavoro.

Adattamento ai turni di lavoro: per coloro che lavorano a turni o in orari non convenzionali, i metodi per shiftare dormendo possono essere particolarmente utili. Questi permettono di adattare il proprio ciclo sonno-veglia alle esigenze lavorative, riducendo così il rischio di disturbi del sonno e migliorando la qualità della vita.

Flessibilità e adattabilità: shiftare dormendo consente di essere più flessibili e adattabili alle diverse situazioni. Ad esempio, in caso di viaggi a lunga distanza o fusi orari differenti, è possibile utilizzare questi metodi per aiutare il proprio corpo ad adattarsi più rapidamente al nuovo ambiente e alla nuova routine.

Come shiftare dormendo: pratica per entrare in un’altra realtà

Shiftare, scopriamo tutto su questo metodo per ritrovare un sonno più profondo, rilassato, continuo durante la notte ed entrare in un’altra realtà. Shiftare dormendo significa seguire il ritmo sonno-veglia agli orari lavorativi. Effettuare uno shift durante il sonno è un’esperienza che molti cercano di sperimentare per vivere una realtà desiderata.

Secondo alcuni, l’intenzione è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Basta pronunciare ad alta voce la frase “Io intendo svegliarmi nella mia realtà desiderata” prima di addormentarsi e lasciarsi trasportare nel sonno. Al risveglio, si dovrebbe trovarsi nella dimensione desiderata. Sebbene non ci siano prove scientifiche a supporto di questa pratica, molti testimoniano di aver vissuto esperienze sorprendenti.

Tuttavia, secondo alcuni testimoni, pronunciare ad alta voce l’intenzione di svegliarsi nella dimensione desiderata prima di addormentarsi potrebbe portare davvero a sentirsi trasportati in un’altra realtà. Gli individui che sperimentano lo shift descrivono una serie di sintomi distinti.

Durante questo fenomeno, si possono osservare luci bianche brillanti e un senso di vibrazione nel corpo, che può portare a una sensazione quasi anestetizzante. Inoltre, le gambe possono iniziare a scattare e i pensieri diventano più leggeri. Questi sintomi unici sono tipici dello shift e contribuiscono a rendere questa esperienza unica e differente da qualsiasi altra.

In conclusione, i metodi per shiftare dormendo rappresentano un’interessante soluzione per coloro che desiderano ottimizzare il proprio tempo e migliorare la propria produttività. Sebbene possa sembrare un approccio insolito, gli studi dimostrano che il sonno regolare può influire positivamente sull’energia e sulla concentrazione durante la veglia. Tuttavia, è fondamentale considerare alcuni fattori, come la qualità del sonno e la compatibilità con il proprio stile di vita.