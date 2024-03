Christian Pulisic, tra i calciatori statunitensi più forti della sua generazione, è ormai una delle stelle più brillanti del panorama calcistico internazionale. Ecco la dieta dell’attaccante del Milan.

La dieta di Christian Pulisic

Christian Pulisic, calciatore americano classe 1998, è già considerato uno dei più forti della sua generazione. Attuale attaccante del Milan, ha esordito da ragazzo. Nel 2015, all’età di soli 16 anni, Pulisic ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Borussia Dortmund, una delle squadre di calcio più prestigiose della Bundesliga tedesca. In squadra tedesca ha fatto il suo debutto nel gennaio 2016 diventando il calciatore americano più giovane a esordire in Bundesliga. Durante il suo periodo al Dortmund, ha dimostrato un talento straordinario tanto da attirare l’attenzione internazionale e in particolare del Chelsea da cui fu acquistato.

Nell’estate del 2023, Pulisic è diventato ufficialmente un giocatore del Milan con il numero 11 con cui ha fatto il suo esordio in Serie A TIM. Christian Pulisic è un vero e proprio idolo negli USA nonostante la giovanissima età. Sin dall’esordio in nazionale a 18 anni per gli appassionati di calcio americani è stato indicato come “Capitan America”, l’astro nascente in grado di cambiare il futuro della Nazionale a stelle e strisce. E’ così diventato il capitano della Nazionale USA a soli 20 anni. Ma come si tiene in forma il giovane 26enne?

“Capitan America” racconta che nonostante da quasi dieci anni si sia trasferito in Europa ancora gli mancano due cose americane: snack e caramelle. “Mi sono abbastanza abituato allo stile di vita europeo, ma non conosco le caramelle italiane”. Pulisic apprezza molto la cucina italiana, però, dice che sui dolci americani non si discute. Quando giocava a Dortmund il campione di calcio si fece un paio d’ore di macchina pur di mangiare un hamburger da Chipotle, nota catena americana di fast food.

Troppo forte il richiamo di casa, il brand lo venne a sapere e poi propose il Pulisic Bowl (in parallelo alla McKennie bowl, americano e “vecchia” conoscenza della Serie A) in occasione del Mondiale in Qatar a base di riso, pollo, formaggio, fagioli pinto, panna acida, lattuga e guacamole. Il giorno dopo ricominciò la dieta. Christian infatti segue un regime abbastanza ferreo basato su tutti i macro giusti, cibi sani e anche biologici.

Nella sua dieta non si fa mancare nulla, però e al contrario di quanto si pensi abbondano anche i dolci: “Adoro le Reese’s Peanut Butter Cups ma mi piacciono in generale tutti i dolci”, in particolare il cioccolato e quelli fatti in casa da sua madre.

Se il match inizia alle 15 ad esempio, Pulisic fa colazione molto prima verso le 9 e 30 a base di avocado toast con sopra uova fritte. “In generale è meglio mangiare tre ore prima della partita”, questo perché non deve essere appesantito in campo. Se proprio ha fame poco prima della partita mangia un snack. Poi dopo la partita c’è la cena. A preparare i pasti, in ogni caso, ci pensano gli chef della squadra. Il suo piatto preferito? Spaghetti con le polpette al sugo.

Oltre alla dieta per i calciatori il riposo è fondamentale. Christian però non ama i riposini. “Per me è più importante andare a letto ad un buon orario e fare almeno otto ore di sonno prima di allenarmi”, dice. Se è molto stanco gli capita di riposare un po’ nel pomeriggio, ma mai troppo, max un’ora.