Oliver Giroud, calciatore francese, attaccante del Milan e della nazionale francese, ha trentasei anni ma è sempre in forma. Uno dei segreti di Giroud è una speciale dieta che gli ha consigliato di seguire suo fratello Romain. Scopriamo come l’attaccante del Milan, Oliver Giroud, riesce a stare in campo grazie alla dieta e al workout.

La dieta di Olivier Giroud: cosa mangia il calciatore del Milan

L’attaccante rossonero di origine francese, Oliver Giroud, sta vivendo una seconda giovinezza nel Milan. La dieta che gli ha messo a punto suo fratello Romain è il suo segreto per restare in forma e correre in campo.

“Per essere efficace in campo devo sentirmi bene, e quando mangi bene, dormi meglio e raccogli i frutti in competizione” queste le parole dell’attaccante al giornale Le Parisien.

Il giocatore del Milan ha raccontato il suo menù giornaliero: “A colazione scelgo tra albume d’uovo, panino con confettura di fragole, frittata al prosciutto, oppure toast con uova strapazzate. A pranzo, ho varie opzioni: insalata di pollo, fagiolini, riso e salmone, tonno o pastasciutta. Infine, a cena: pesce e broccoli o pollo alle verdure”, ha raccontato il calciatore Oliver Giroud. E, infine mai dimenticare gli spuntini: Olivier sceglie frutta secca e noci, cereali, milkshakes, barrette di muesli.

Nella dieta di Olivier Giroud c’è però spazio anche per uno sfizio, vale a dire il tiramisù: “Al ristorante è la prima cosa che guardo se c’è. Quello della nonna era eccellente. Mia mamma ha ripreso la ricetta e ne fa uno divino. Mi piace quando c’è molto caffè. E’ il dolce che mi ricorda la famiglia e le mie origini italiane”, ha confessato l’attaccante.

Il francese eviterebbe, nella sua dieta, piatti troppo elaborati – ma anche gli olii e lo zucchero -, preferendo carni magre e pesce.

I segreti per tenersi in forma del calciatore Oliver Giroud

A un piano alimentare rigoroso Giroud segue una tabella di allenamento altrettanto precisa. Quando giocava nel Chelsea il suo unico giorno di riposo era il mercoledì. Per il resto, anche quando è lontano dal campo, Giroud si allena in palestra con esercizi ben precisi.

L’allenamento è suddiviso in base ai giorni della settimana, e anche ora Oliver fa lo stesso per dare il meglio di sé nel Milan.