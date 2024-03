Claudio Baglioni è una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano ed estero. Classe 1951, Baglioni è un cantautore e musicista romano amato da ogni generazione. Ecco qual è la sua dieta.

La dieta di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, cantautore e musicista romano, ha raggiunto il maggior successo commerciale della musica leggera italiana in oltre 50 anni di carriera. Classe 1951 di Roma, Baglioni è l’autore e la voce di brani celebri in tutto il mondo come “Questo piccolo grande amore”, e “E tu”, tra tantissime altre canzoni famose. Si stima infatti che Baglioni abbia venduto più di 60 milioni di copie, il suo album La vita è adesso del 1985 è il disco più venduto della storia della musica italiana. Il cantautore romano ha il primato di aver fatto un concerto 31 dicembre 1999 in piazza San Pietro a Città del Vaticano, alla presenza di 300.000 persone incluso papa Giovanni Paolo II, unico concerto di musica pop mai svoltosi in quella sede.

Oggi, all’età di 72 anni, ha annunciato il suo ritiro dalle scene entro il 2026, chiamando così il suo giro d’onore: ancora mille giorni – con riferimento alla sua celebre canzone, Mille giorni di te e di me – per cantare e suonare dal vivo, con un ultimo disco di inediti, prima di dire addio alla musica.

In perfetta forma, con grande grinta e un’energia invidiabile, Baglioni canta e si muove con disinvoltura sul palco costantemente in tour. Ma qual è la dieta del cantante?

Il cantautore de “Questo piccolo grande amore” è sempre molto attento all’alimentazione, come possiamo ritrovare anche nei suoi testi di brani più celebri, e nel 1996 Baglioni partecipò al World Food Day Concert di Roma per ricordare le persone che muoiono di fame nel mondo. Un evento importante per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche per far capire che il cibo è nutrimento per il corpo e anche per la mente.

E la sua dieta, infatti, non può che essere super curata e sana per tenere alte le sue prestazioni sul palco. Nel regime alimentare del cantautore romano c’è sempre frutta fresca, verdura, carni magre ed evita perlopiù la carne rossa, se non quando ne sente il bisogno. Una dieta equilibrata che si basa sui principi della nostra dieta mediterranea, la più amata in assoluto.

Claudio Baglioni e la dieta: come si tiene in forma il cantautore?

