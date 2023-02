La dieta del cantante: cosa mangiano i big in gara prima di esibirsi?

Per esibirsi al meglio a Sanremo 2023, la kermesse musicale italiana famosa nel mondo, cosa mangiano o dovrebbero mangiare i cantanti? Ecco svelata la dieta del cantante, ideale prima di esibirsi sul palco dell’Ariston.

La dieta del cantante: cosa mangiano i big in gara

Dalle tisane a base di erba di erisimo al divieto di agrumi e cioccolato. Dalle tecniche yoga per rilassarsi agli integratori per conciliare il sonno. Cosi si prendono cura della voce gli artisti in gara al Festival di Sanremo per poter regalare performance mozzafiato. Ecco la dieta ideale per i cantanti in gara.

Un cantante professionista, prima di un’esibizione importante come la kermesse sanremese deve fare particolare attenzione a ciò che mangia.

Alcuni cibi, infatti, possono compromettere le performance sul palco ed ecco perché è molto importante che gli interpreti seguano alcune rigide regole per mantenere un alimentazione sana, ma soprattutto funzionale.

Si comincia dalle bevande non strettamente necessarie come il caffè o l’alcool che possono irritare la gola; anche il tè è sconsigliato prima della performance poiché può provocare l’irrigidirsi dei muscoli della gola.

Sono esclusi dalla dieta tutti i prodotti caseari, latte e formaggi, cibi grassi oppure fritti, che favoriscono il reflusso gastroesofageo e provocano fastidiosissimi problemi: non propriamente il toccasana per chi è pronto a calcare il palco dell’Ariston.

Tra gli altri alimenti, altro no ferreo anche a cioccolato e cibi piccanti. Ecco, invece, cosa possono mangiare.

Prima di tutto la frutta e la verdura che contribuiscono ad una sana alimentazione sono raccomandati per preservare la voce.

Rimanere idratati

Sembrerà ovvio ma rimanere idratati e bere tanta acqua aiuta notevolmente il proprio organismo, anche quando ci si accinge a cantare davanti una platea gremita.

Se le bevande troppo zuccherine sono da escludere categoricamente, si può invece optare per tisane arricchite da una punta di miele per conferire più gusto.

Da evitare bevande gassate di qualsiasi genere, bere acqua a temperatura ambiente che aiuta a preservare le corde vocali.