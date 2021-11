Dieta dei 50 anni: come dimagrire in menopausa

La dieta ha come obiettivo principale quello di migliorare il benessere psicofisico di una persona. Se seguita correttamente, a maggior ragione quando si è in menopausa, la dieta può alleviare o annullare alcuni sintomi che, in alcune donne, rappresentano un vero e proprio disagio.

Dieta dei 50 anni

La dieta dei 50 anni si rivolge a quelle donne approcciano la menopausa in modo traumatico e doloroso, a causa di alcuni sintomi e fattori di rischio, tipici di questo stadio di vita così delicato. Tuttavia, se alcuni aspetti non possono essere in alcun modo cambiati, altri, come la sudorazione notturna o le vampate di calore, possono attenuarsi o, addirittura, scomparire con il passare del tempo, proprio attraverso la dieta.

Uno degli effetti collaterali della menopausa è rappresentato poi dall’aumento di peso. E bene, la dieta dei 50 anni si propone, come obiettivo principale, oltre a quello di favorire una buona convivenza con i sintomi della menopausa, anche la perdita di peso, una condizione che attanaglia alcune donne per l’incapacità di poterla controllare.

Dieta dei 50 anni: cosa fare

Una dieta equilibrata tiene a bada i sintomi della menopausa, gli effetti collaterali e preserva il benessere psicofisico del proprio organismo favorendo, allo stesso tempo, la perdita di peso.

Se siete in menopausa e a disagio per i suoi sintomi e l'aumento di peso, il nostro consiglio è quello di correggere l'alimentazione, fare esercizio fisico regolare.

E’ preferibile consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura di colori diversi, cibi ad alto contenuto di fibre, più pesce rispetto alla carne, noci (preferibilmente non salate) e legumi (piselli e fagioli in particolar modo). Questo tipo di alimentazione mantiene in salute il cuore e stabile il peso forma ottimale. In aggiunta, ricordate di consumare cibi ricchi di calcio per la salute delle ossa e di ridurre l’assunzione di alcol e caffeina.

Dieta dei 50 anni: miglior integratore

L'obiettivo della dieta è di perdere peso attraverso la corretta stimolazione dell'organismo. L'alimentazione corretta e l'esercizio fisico, che sono essenziali per accelerare il metabolismo, devono, in ogni caso, essere supportati dall'assunzione regolare di un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo, favorisca la perdita di peso e garantisca, da parte dell'organismo, l'assunzione di tutti quei nutrienti che non integra attraverso la dieta.

