Dieta dell’Inverno: i migliori cibi di stagione e cosa evitare

La Dieta dell’Inverno si riferisce ad un piano alimentare flessibile, grazie al quale perdere peso e mantenersi in forma, alternando la consumazione regolare dei cibi di stagione ad uno stile di vita, nel complesso, sano. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e come seguirla correttamente.

Dieta dell’Inverno 2021: cosa evitare

Come per tutte le dieta, anche la Dieta dell’Inverno predilige la consumazione regolare di alcuni alimenti e ne bandisce altri che, oltre a non favorire la perdita di peso, rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell’organismo, soprattutto se consumati in modo eccessivo.

Gli zuccheri sono assolutamente vietati. In alternativa, per chi non può proprio fare a meno, questi possono essere sostituiti con le verdure a radice dolce e le zuppe. Infine, come per ogni altra dieta, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di evitare la consumazione di prodotti confezionati, insaccati, frittura e tutti quegli alimenti che appartengono alla categoria del cosiddetto “cibo spazzatura”.

Dieta dell’Inverno 2021: consigli

La Dieta dell’Inverno è fondamentale per la perdita di peso, ma anche per rafforzare il sistema immunitario e combattere raffreddore e influenza. Secondo gli esperti, tra le altre dieta, questa è la migliore per gli obiettivi che si possono raggiungere.

Sulla base di questo principio, la Dieta dell’Inverno, consiglia la consumazione regolare di alimenti che combattono il freddo e snelliscono allo stesso tempo. E’ necessario iniziare da una colazione sana e a rilascio lento, in modo tale da restare attivi fino all’ora di pranzo. In questo caso, l’ideale è l’avena calda, guarnita con noci o semi, alternata a frutta di stagione, come datteri e mirtilli, ma anche mele e pere.

Per pranzo e cena, si consiglia la consumazione di alimenti ricchi di ferro e di zinco, frutta e verdura ricche di vitamina C, aumentare la consumazione di uova, pesce e formaggi.

