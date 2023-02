Dieta settimanale over 60: benefici, schema e rimedi naturali

Giunti in una determinata fase della vita, riuscire a mantenersi in salute può essere difficile, perché i soggetti over 60 vanno incontro a problematiche e cambiamenti sia fisici che ormonali. Per i soggetti, che siano uomini e donne, la dieta settimanale, con gli alimenti adatti, permette di essere in salute e di nutrirsi in modo consapevole.

Dieta settimanale over 60: benefici

Seguire una dieta settimanale over 60 significa iniziare ad assumere alimenti che sicuramente aiutano, grazie alle loro proprietà e nutrienti, a ottenere quei benefici di cui si ha bisogno per mantenere uno stato di salute sano. Bisogna che sia una alimentazione il più possibile equilibrata per mantenersi in salute.

Seguire una alimentazione più sana ed equilibrata in questa fascia d’età comporta una maggiore attenzione al salute combattendo anche il processo di invecchiamento grazie a una serie di alimenti adatti di cui nutrirsi e inserire nel proprio menù quotidiano.

Inoltre, consumare determinati alimenti protegge anche dal rischio di determinate patologie.

I giusti alimenti insieme alle buone abitudini da adottare, permettono non solo, di dimagrire, ma anche al tempo stesso di migliorare e allungare la propria vita. In questa fase poi una donna vive la fase della menopausa per cui prestare attenzione a ciò che si porta in tavola è fondamentale anche per ridurre i sintomi tipici di questa condizione.

Deve essere poi una dieta settimanale ricca di proteine e di fibre che sono importanti per regolare l’attività intestinale e digestiva al tempo stesso.

Ci sono alcuni alimenti tipici da assumere come latticini, uova che, essendo ricchi di calcio, aiutano a combattere e prevenire l’osteoporosi, in modo da rafforzare la salute delle ossa.

Dieta settimanale over 60: schema

A causa di una alimentazione in sufficiente o inadeguata, succede che siano diversi i soggetti over 60 che manifestino e presentino delle carenze nutrizionali. Per questa ragione, seguire la dieta settimanale è il primo passo per una vecchiaia in salute.

In un regime del genere, devono essere presenti alimenti di origine vegetale, ma anche proteine, latticini, uova che mantengono in salute.

Almeno 2-3 volte a settimana sarebbe meglio consumare dei legumi come ceci, fagioli, ecc. che assicurano il giusto apporto calorico che è necessario per stare bene. Bisogna moderare l’uso dei condimenti come grassi e oli optando per erbe aromatiche e spezie. Lo yogurt e il latte devono essere scremati così come i formaggi magri.

Si consiglia anche di consumare verdure di stagione, insieme ad almeno due litri di acqua al giorno, con il consumo di pesce azzurro come sardine, orate, sgombri almeno 2 volte a settimana. Si limita il consumo di vino, da assumerne soltanto un bicchiere al giorno, preferendo il rosso perché riccco di antiossidanti.

Qui sotto uno schema di dieta settimanale da circa 1500 -1600 calorie al giorno:

Lunedì:

Colazione: Latte scremato, fette biscottate

Pranzo: pasta con lenticchie e del petto di pollo

Cena: tonno all’olio sgocciolato e pomodori

Martedì:

Pranzo: pasta con cime di rapa e pomodori

Cena: sgombro e una mela

Mercoledì:

Pranzo: frittata di patate e un kiwi

Cena: fagiolini con scarola e una mela

Giovedì:

Pranzo: Pasta con cozze e finocchi e una pera

Cena: hamburger di manzo e una mela

Venerdì:

Pranzo: insalata e kiwi

Cena: coscia di pollo e una mela

Sabato:

Pranzo: pasta con filetto di tonno

Cena: ceci e zucchine

Domenica:

Pranzo: pasta con melanzane

Cena: frittata di zucchine e una pera.

La colazione è simile per gli altri giorni della settimana evitando il consumo di zuccheri e optando per miele o dolcificante.

