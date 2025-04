Dieta del panino: quanti chili si perdono?

Quanti di noi sono soliti, in pausa pranzo o perché sono di fretta, mangiare un panino? Per tornare in forma la dieta del panino è assolutamente consigliata e raccomandata. Scopriamo come seguirla con i consigli della nutrizionista.

Dieta del panino

Un regime alimentare che aiuta a perdere peso consumando un panino che però deve avere i giusti nutrienti proprio per riuscire a tornare in forma. Un regime come la dieta del panino risulta particolarmente vantaggioso soprattutto per coloro che hanno poco tempo, durante il lavoro, nella pausa pranzo. Capita che il tempo sia ridotto e quindi un panino è la giusta soluzione.

Una dieta che ha pochissime calorie e infatti si consumano fino a un massimo di 1300 al giorno. Seguendo un regime del genere si riesce a perdere fino a 1-2 chili a settimana. Come spiega la nutrizionista, questo regime prevede, come suggerisce il nome, di consumare un panino come pasto principale del pranzo, in questo caso.

Per seguire nel modo giusto la dieta del panino bisogna sapere un paio di cose. Prima di tutto, non è una dieta per tutti. Infatti gli intolleranti al glutine devono stare attenti al tipo di farcitura usata. Non è indicata a chi soffre di problemi digestivi, quindi sarebbe meglio puntare a un altro alimento che consenta così di dimagrire.

Per quanto riguarda i vantaggi positivi, si tratta di un regime che risulta molto facile da preparare e da portare con sé. Considerando i nutrienti che contiene, il panino è sicuramente considerato un pasto bilanciato e sano. Per coloro che sono sempre in movimento, si tratta di un pasto assolutamente adatto.

Dieta del panino: programma

Per la dieta del panino bisogna calcolare molto bene i nutrienti quali carboidrati del pane e anche la farcitura che deve essere a base di proteine e di verdure. Il pane deve essere a base di farina integrale come il farro o la segale soprattutto a base di semi. Un alimento del genere contiene più fibre ma anche maggiore sazietà.

Per la farcitura sono indicate le carni magre come il petto di pollo o il tacchino ma anche pesce quale tonno e salmone. Per chi ama un alimento maggiormente vegetariano le verdure come la lattuga, i cetrioli, i peperoni e le carote danno il giusto grado di sazietà oltre a fornire i nutrienti come le fibre di cui si ha bisogno.

Nella dieta del panino come farcitura sono indicati anche i formaggi di capra, ricotta o anche la feta. Per i condimenti no alle salse ricche di grassi ma sono consentiti hummus, olio di avocado, yogurt greco, ecc. Sono condimenti saporiti ma privi di calorie eccessive, quindi l’ideale in questo regime dietetico.

Un regime del genere fa dimagrire proprio perché ipocalorico e dona tutti quei nutrienti fondamentali al fine della forma fisica. Un regime in cui il panino è da consumarsi sia a colazione, ma anche nei pasti principali della giornata. Per quanto riguarda gli spuntini le verdure crude o l’hummus insieme a uno yogurt greco aiutano a perdere peso.

Dieta del panino: migliore formula

