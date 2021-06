Dieta dei 7 giorni: come dimagrire in estate

La dieta dei 7 giorni si propone come obiettivo la perdita di peso attraverso la stimolazione del metabolismo e l’assimilazione di cibi o gruppi di cibi specifici. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come dimagrire in estate con la dieta dei 7 giorni, senza tuttavia rinunciare al gusto.

Dieta dei 7 giorni

La dieta dei 7 giorni si propone come obiettivo la perdita del peso in eccesso nel giro di una settimana attraverso la corretta stimolazione dei processi metabolici del proprio organismo e la consumazione di alimenti o gruppi di alimenti specifici.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta dei 7 giorni, quali sono i suoi benefici e come mantenere costante, nel tempo, il peso forma ottimale, anche a dieta conclusa.

Dieta dei 7 giorni: come fare

Ad oggi, resta sconosciuta l’origine della dieta dei 7 giorni, tuttavia, attualmente, esistono tipologie diverse di dieta, accomunate tutte dallo stesso obiettivo, al punto che non esiste un programma specifico ed universale da seguire, quanto più che altro la corretta individuazione di quegli alimenti che stimolano il metabolismo e facilitano la perdita di peso.

Sono alimenti che stimolano il metabolismo:

i cibi ricchi di proteine , come il pesce, la carne, le uova, i legumi, la frutta secca e i prodotto caseari. Tali alimenti, tra le altre cose, soddisfano l’organismo e spengono il senso di fame, impedendo così all’individuo di mangiare fuori orario;

, come il pesce, la carne, le uova, i legumi, la frutta secca e i prodotto caseari. i cibi ricchi di minerali, come i frutti di mare, la carne, i legumi e la frutta secca che, tra le altre cose, stimolano il corretto funzionamento della tiroide, la quale, a sua volta, ha il compito di regolare il funzionamento ormonale dell’organismo e, di conseguenza, mantenere il metabolismo attivo.

Durante la dieta dei 7 giorni, come ogni altra tipologia di dieta, infine, si consiglia di mantenere l’organismo idratato, bevendo molta acqua nel corso della giornata, per contrastare la ritenzione idrica, smaltire i liquidi in eccesso e ridurre la cellulite. Per lo stesso principio, si consiglia di consumare regolarmente frutta e verdura. Infine, è preferibile eliminare il consumo di zuccheri, prodotti industriali, bevande gassate e alcoliche, come pure mantenere uno stile di vita sano in generale, riposando bene, allenandosi regolarmente ed eliminando ogni atteggiamento malsano.

La dieta dei 7 giorni appartiene alla categoria delle diete rigide, pertanto, si consiglia di seguire tale dieta per un periodo di tempo limitato e si gode di ottima salute

