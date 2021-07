Dieta dell’anguria: la dieta dell’estate

L’anguria o cocomero è uno dei frutti più rinfrescanti, dissetanti e ricchi di acqua. Possiamo affermare che è uno dei frutti simbolo della stagione estiva. Oltre ad avere un gusto dolce e un sapore assolutamente delizioso, l’anguria presenta tantissime proprietà benefiche e nutritive interessanti. Ad esempio, le angurie che presentano la polpa più rossa rispetto alle altre possono andare a superare i pomodori quando parliamo di alto contenuto di licopene. Scopriamo insieme la dieta dell’anguria.

Dieta dell’anguria

Quando parliamo di “Dieta dell’Anguria“, intendiamo un regime alimentare che dura 7 giorni e che permette di perdere fino a 5 Kg. Non stiamo parlando assolutamente di una dieta monoalimento basata soltanto sul consumo dell’anguria, bensì di un regime alimentare equilibrato cche va ad aggiungere questo frutto a uno schema di alimenti dietetici.

Durante questa settimana di dieta è molto importante riuscire a evitare tutte le cotture pesanti (es: fritture) e preferire quelle alla griglia o al vapore. Seguendo per 7 giorni questa dieta sarà possibile combattere la ritenzione idrica, il gonfiore della pancia e la cellulite. Per ogni 100 gr di frutto, l’anguria contiene tra le 16 e le 30 Kcal, nonostante il sapore zuccherino.

Questo frutto fa dimagrire, idrata la pelle, combate la cellulite ed è ricchissimo di acqua (ne contiene al 92%). Inoltre, contiene minerali come magnesio, fosforo, potassio, calcio, ferro, zinco e manganese. Contiene carotenoidi, ovvero sostanze come il beta-carotene e il licopene che proteggono la pelle e vanno a migliorare l’abbronzatura.

L’anguria, inoltre, contiene vitamina A, B1, B6 e C, va a favorire la produzione di melanina, contrasta l’azione dei radicali liberi e aiuta a rallentare l’invecchiamento dell’epidermide. Questo frutto, inoltre, migliora la qualità del sonno perchè contiene tanta serotonina.

Dieta dell’anguria: funzionamento

Vediamo ora nello specifico come funziona la dieta dell’anguria.

COLAZIONE: iniziate la giornata con una bella macedonia mista, una tazza di tè verde e un frullato di anguria a temperatura ambiente. In alternativa scegliete una tazza di latte scremato con 3 fette biscottate integrali o 5 biscotti integrali.

SPUNTINO: scegliete tra una bella fetta d’anguria, un frutto di stagione a scelta, uno yogurt magro con i cereali integrali, oppure una fetta biscottata con della marmellata senza zuccheri.

PRANZO: assumete 50 g di pasta integrale con basilico e pomodoro. Scegliete poi un contorno di verdure crude, bollite o grigliate.

MERENDA: due fette di anguria sono la scelta perfetta per rinfrescarvi e togliere la fame. Bevete inoltre un bel bicchiere d’acqua a temperatura ambiente.

CENA: mangiate un secondo a scelta tra pesce (es: orata, branzino, salmone, tonno ecc…) o carne bianca (es: tacchino o petto di pollo) cotto alla brace, al vapore o ai ferri. Accompagnate il secondo con un contorno di verdure grigliate, fresche o bollite (es: finocchi, cavolfiori, zucchine, asparagi, spinaci, carote ecc…).

Dieta dell’anguria: integratore

Se state cercando un integratore da associare alla dieta dell’anguria, si consiglia di ordinare Aloe Vera Slim, un integratore che permette di perdere peso velocemente e in modo efficace. Aloe Vera Slim stimola il riposo, il metabolismo, aiuta a perdere peso, brucia le calorie e va a velocizzare il processo metabolico. Inoltre, riduce il senso di fame ed è fortemente raccomandato per riuscire a disintossicare il fegato, i reni, e l’intestino, garantendo un’ottima forma fisica.

Ricordiamo che aloe vera slim è uno dei pochissimi integratori notificati come sicuri dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

E’ considerato il miglior integratore naturale grazie al parere di esperti e consumatori. Inoltre è anche notificato come sicuro e attendibile direttamente dal ministero della salute.

I componenti di Aloe Vera Slim sono:

Aloe Vera: velocizza il processo metabolico, rimette in equilibrio l’intestino e la ìvora sulla funzionalità digestiva ed epatica.

The verde: brucia le calorie in modo rapido, promette un fisico snello e in forma e va a stimolare il metabolismo. Inoltre, elimina le tossine e depura l’organismo.

Acquistare Aloe Vera Slim è molto semplice! Per averlo è sufficiente ordinarlo in modo facile e veloce sul sito ufficiale. Il prodotto è in promozione al costo di 49,99€ per 4 confezioni con la spedizione gratuita (invece di 200). Per il pagamento, si può scegliere se pagare con la carta di credito, Paypal oppure direttamente in contanti al corriere al momento dell’arrivo del pacco.