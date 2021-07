L’uovo è un ingrediente molto utile per migliorare la salute e l’aspetto della chioma. Questo prodotto infatti è molto nutriente e quindi rende i capelli idratati a fondo. Per realizzare una maschera per capelli secchi all’uovo è necessario unire semplicemente alcuni ingredienti: scopriamo come prepararla a casa.

Maschera per capelli secchi all’uovo: benefici

L’uovo è un prodotto in grado di migliorare la salute e l’aspetto dei capelli in modo del tutto naturale. Esso risulta particolarmente utile nel caso di capelli secchi e proprio per questo motivo, se applicato con frequenza, aiuta ad ottenere una chioma morbida e lucente.

A regalare la maggior parte dei benefici è il tuorlo dell’uovo. Infatti nel caso i capelli siano estremamente secchi è possibile utilizzare anche solo questa parte dell’uovo per realizzare una maschera ancora più intensiva.

Maschera per capelli secchi all’uovo: ingredienti

Per realizzare la maschera per capelli secchi all’uovo è necessario unire alcuni ingredienti che insieme riescono a donare alla chioma una grande idratazione. La maschera che vi suggeriamo è in grado di nutrire e rinforzare i capelli grazie soprattutto all’uovo, ma è anche in grado di rendere i capelli non crespi grazie alla presenza di olio di cocco e all’olio di oliva.

Gli ingredienti della maschera sono:

1 uovo intero

1 cucchiaio di aloe vera

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

2 cucchiai di olio di oliva

Maschera per capelli secchi all’uovo: come realizzarla

Prendete una ciotola e sbattete l’uovo. Mescolate quindi tutti gli ingredienti aggiungendone uno dopo l’altro. Cercate di ottenere un composto omogeneo mescolando con insistenza per qualche minuto prima di appplicarlo sui capelli.

Distribuite la maschera sui capelli facendo attenzione ad applicarlo anche sulle radici. Coprite con la pellicola da cucina e lasciate in posa per un’ora.

Risciacquate utilizzando acqua fredda e poi applicate lo shampoo come di consueto.