Come mantenere il peso forma: consigli e rimedi naturali

Mantenere il peso forma è fondamentale non solo per fini puramente estetici, ma anche per preservare il benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo sfruttando gli alimenti tipici della stagione primaverile e, nel contempo, pensando a rimettersi in forma anche in vista dell’estate.

Come mantenere il peso forma

Mettere su peso è estremamente facile, il problema è perderlo e, addirittura, questo percorso può diventare più complicato se i chili da smaltire sono molti. In questo caso, infatti, non solo il risultato finale sembra essere più lontano, ma è facile che si instauri nella persona che cerca di perdere peso una mancanza di fiducia nelle proprie capacità.

Quando si cerca di perdere peso, indipendentemente dal farlo seguendo una dieta, oppure, molto più semplicemente un regime alimentare corretto, è molto importante essere disciplinati, pazienti ed evitare il confronto con altre persone, anche se nello stesso percorso, proprio perché siamo tutti diversi e la perdita di peso arriva, così come pure il mantenimento del peso forma, con tempi e modi diversi per tutti.

Come mantenere il peso forma: consigli

La primavera è la stagione più indicata per rimettersi in forma e mantenere il peso forma, anche in vista dell’estate, da un lato, per le giornate più calde e più lunghe, che ci invogliano a passare più tempo fuori casa e a fare attività fisica, dall’altro, per la diversità di alimenti, tipici della stagione primaverile, freschi e genuini.

La frutta e la verdura sono alimenti chiave nel percorso della perdita di peso. Durante la primavera possiamo assistere ad una varietà che manca in altre stagioni. Questi due alimenti, peraltro, sono altamente drenanti, ovvero, aiutano a depurare e purificare l’organismo, ad espellere le tossine e altre sostanze tossiche dell’organismo, a mantenere livelli elevati di idratazione ed energia e, dunque, a mantenere alta l’attenzione e la concentrazione. Inoltre, frutta e verdura contrastano gli effetti dannosi della ritenzione idrica e combattono la cellulite.

L’OMS raccomanda di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Inoltre, questi due alimenti sono ricchi di fibre e consumare un piatto di verdura, cotta o cruda, prima del pasto principale, se a base di carboidrati semplici (patate o pasta) aiuterà a spegnere il senso di fame, a mangiare meno a tavola e a sentirsi più appagati dopo.

Limitate il consumo di pollame, latticini e pesce, alimenti che andrebbero consumati due volte a settimana, e quello di carne rossa, che dovrebbe essere consumata una volta a settimana, se non, addirittura, meno. Imparate ad abbinare correttamente le proteine.

Ricordate di bere due litri d’acqua durante il giorno e fate attività fisica regolare. Se siete pigri o avete troppi impegni, potete optare anche per una camminata veloce, almeno tre volte alla settimana, per almeno un’ora.

