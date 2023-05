Cimici tra i vestiti: come liberarsene naturalmente

Quante volte capita di ritirare una maglietta o un capo qualsiasi dallo stendino e accorgersi di un essere alquanto fastidioso. Sono le cimici che tendono a posarsi proprio tra i vestiti o panni stesi ad asciugare. Scopriamo quali sono le possibili ragioni e come fare a evitare che tutto questo non accada con rimedi e soluzioni semplici.

Cimici tra i vestiti

Sebbene siano insetti innocui, le cimici sono davvero noiose e trovarle tra i vestiti o panni stesi ad asciugare non è mai piacevole. Inoltre, nel momento in cui cominciano a sentirsi minacciate, ecco che emanano degli odori alquanto pestilenti che non sono l’ideale, anzi. Non è affatto raro trovarle tra il bucato o i panni stesi.

Il motivo per cui questi insetti si annidano o depostano tra i vestiti o panni stesi ad asciugare dipende dal fatto che i tessuti, ancora umidi, magari appena usciti dalla lavatrice, trattengono l’acqua che attrae e attira immediatamente questi insetti. Proprio tra i vestiti o capi stesi al sole ad asciugare, questi parassiti arrivano approfittandone per bere o anche per godere di un po’ di calore.

Oltre nei vestiti, le cimici tendono anche a depositarsi fuori casa, magari sul terrazzo o in giardino dove è possibile trovare degli stracci o dei tessuti che sono rimasti ammucchiati, magari nella cesta dei panni sporchi e che possono essere rimasti bagnati a lungo. In quel caso, siciuramente ne approfittano per andare a depositarsi.

Per questa ragione, nel momento in cui si vanno a raccogliere i panni stesi al sole, è sempre bene controllare attentamente ogni capo e scrollarlo bene in modo da poterle allontanarle e fare così in modo che non giungano in casa a invaderla.

Cimici tra i vestiti: consigli

Per poter evitare che le cimici si depositino o posino tra i vestiti o gli indumenti stesi assorbendone l’umidità, è bene capire quali accorgimenti e consigli adottare in modo da impedire che possano infestare l’abitazione. L’uso dello straccio bagnato permette di attirarle in un unico punto evitando così che possano continuare a importunare.

Alcuni repellenti naturali od oli essenziali sono particolarmente indicati. Inoltre, questi prodotti emanano delle fragranze o aromi che non sono particolarmente tollerabili da questi insetti. Si possono aggiungere delle gocce di oli essenziali come lavanda, menta o tea tree al detersivo in modo da allontanarle immediatamente.

Si possono anche spruzzare più oli insieme in modo da tenere alla larga le cimici che non sono particolarmente amanti di questi profumi, anzi, tendono a infastidirle. In questo modo si evita la loro presenza in casa e tra i vestiti o indumenti stesi ad asciugare al sole. Lavare i panni con il sapone di Marsiglia aiuta a scacciarle rapidamente.

Ci sono alcuni colori come il nero, il marrone, ma anche il grigio che tendono a essere una fonte di attrattiva per questi parassiti. Per questa ragione, si consiglia di indossare dei capi che abbiano tonalità come il giallo e il verde che tendono ad allontanarle forse perché tendono ad abbinarli ad ambienti aperti.

Cimici tra i vestiti: miglior repellente

