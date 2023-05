La beauty routine di Sofia Vergara: i segreti di bellezza

Sofia Vergara, attrice e modella di origine colombiana naturalizzata americana, è una delle donne più apprezzate del cinema e della tv d’oltreoceano. Qual è la sua beauty routine? Ecco i segreti di bellezza di Sofia Vergara.

Sofia Vergara e i suoi segreti di bellezza

L’attrice Sofia Vergara, 50 anni compiuti, deve il suo successo al talento nella recitazione ma anche alla sua indiscussa bellezza. Fisico da modella sinuosa, occhi profondi e capelli voluminosi, Sofia segue una beauty routine ad hoc per la sua pelle da lei resa super luminosa.

Gloria Delgado-Pritchett in “Modern Family”, alias Sofia Vergara, mantiene intatta la sua bellezza prorompente come quando aveva vent’anni. Per l’attrice colombiana il tempo sembra non passare mai: nulla pare poter scalfire il suo fascino esotico, tanto intenso anche grazie alla buona dose di amor proprio che la stessa ha ammesso di avere.

Alla base di tutto c’è uno stile di vita sano ed attivo: nonostante Sofia Vergara abbia ammesso di non essere particolarmente appassionata allo sport, il suo fisico scultoreo è comunque frutto di dedizione e fatica: oltre ad attività cardio e sollevamento pesi, la bella colombiana pratica nuoto, yoga e danza.

Non manca di sottolineare quanto l’attrice ricordi una grande icona di bellezza italiana: Sophia Loren. In quanto a make-up, l’attrice colombiana ha confessato di non saperne uscire di casa sprovvista, a patto che il trucco sia costituito da almeno un velo di blush sulle gote.

Il mascara è per lei un assoluto must-have date le sue bionde ciglia, sempre accompagnato da eyeliner ed ombretti caldi tendenti al tono del caramello, così come onnipresente è il rossetto. La skincare routine? Per la Vergara è fondamentale.

La beauty routine di Sofia Vergara

Sofia Vergara non fa mistero di non essere un’amante dell’aspetto naturale. Si impegna molto per apparire sempre incredibile. Inizia il suo regime di bellezza applicando un siero o una crema idratante sul viso e sostiene debitamente l’uso della protezione solare come chiave per rimanere giovane.

Altro punto di forza di Sofia Vergara sono i suoi capelli naturalmente biondi, tinti di castano, sono soggetti a diversi strumenti per capelli per ottenere i suoi capelli glamour di Hollywood.

Dall’asciugatura dei capelli con una spazzola rotonda all’uso di mousse, rulli in velcro, ferro arricciacapelli, lacca per capelli e shampoo a secco, tutto questo e molto altro è ciò che serve per ottenere un’unica acconciatura da imitare.