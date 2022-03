Dieta della menopausa: come stare in forma dopo i 60

La dieta della menopausa fa riferimento ad un insieme di regole e abitudini alimentari corrette, grazie alle quali contrastare l’aumento di peso, tipico di questo periodo, e favorire, in questo modo, la perdita dei chili già acquisiti. Scopriamo insieme come restare in forma anche dopo i 60 anni.

Dieta menopausa

Durante il passaggio dalla perimenopausa alla menopausa molte donne si ritrovano alle prese con un aumento incontrollato del peso e le difficoltà nel perderlo. Sebbene la menopausa sia una transizione naturale nella vita di tutte le donne, i sintomi che questa comporta possono, in ogni caso, essere monitorati e tenuti a bada con scelte alimentari corrette e uno stile di vita più consapevole.

La dieta della menopausa non fa riferimento ad un programma alimentare prestabilito, che detta regole severe alle quali una donna non può assolutamente opporsi.

Al contrario, si tratta di capire quali alimenti vanno aggiunti e integrati nel personale piano dietetico per contrastare l’aumento di peso e iniziare a perdere quei chili che si sono accumulati e che iniziano già a farsi sentire.

Dieta menopausa: come seguirla

Oltre all’aumento di peso, a seguito del rallentamento del metabolismo che, in parte, si verifica anche a causa dello scompenso ormonale, tipico di questo naturale periodo di transizione, la menopausa provoca una serie di altri sintomi, tra cui una scarsa densità ossea, vampate di calore e difficoltà a prendere sonno.

Fortunatamente, come dimostrato anche da alcuni studi scientifici, l’alimentazione corretta e, alcuni alimenti, in particolar modo, possono alleviare o limitare i danni che questi sintomi provocano.

I latticini, i grassi sani, i cereali integrali, le proteine, gli alimenti ricchi di fitoestrogeni, la frutta e la verdura sono cibi da aggiungere o integrare nel programma alimentare personale, durante la menopausa, affinché controllare l’aumento di peso, mantenere il peso forma ottimale e alleviare tutti quei sintomi a cui si faceva cenno nel paragrafo precedente.

Non esiste un menù specifico al quale fare riferimento, ma è importante assumere questi alimenti regolarmente, bandendo tutti quegli altri cosiddetti “spazzatura”.

Dieta menopausa: integratore

Durante la dieta della menopausa, l’assunzione regolare di un integratore alimentare potrebbe garantire, attraverso la corretta e naturale stimolazione del metabolismo, una perdita di peso rapida ed effettiva. Tuttavia, non sono molti gli integratori alimentari che riescono nell’intento, tra prodotti che proclamano dei benefici, che si rivelano poi vani, e prodotti che procurano pochi benefici e limitati nel tempo.

Aloe Vera Slim è il primo integratore alimentare che aiuta a perdere peso attraverso la corretta stimolazione del metabolismo perché si compone di principi attivi che agiscono direttamente sulla causa che si cela dietro l’aumento di peso, il metabolismo lento, appunto, senza interferire con lo stato di salute della persona a dieta.

Grazie alla sua affidabilità, è anche notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

L’integratore alimentare Aloe Vera Slim si compone di ingredienti naturali al 100% che, nello specifico, risultano essere:

Aloe Vera Slim , il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

, il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale; Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Slim è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Slim è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può scegliere il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.