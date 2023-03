Dieta della menopausa: proprietà e il miglior integratore naturale

La dieta della menopausa è progettata con lo scopo di perdere peso e restare in forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente ed, eventualmente, su quali rimedi naturali fare affidamento per poter continuare a preservare il proprio benessere psicofisico.

Dieta della menopausa

La menopausa è un periodo molto delicato, che segna la fine del periodo mestruale in una donna. Durante questa fase naturale, che si verifica tra i 45 e i 55 anni, ogni donna attraversa dei cambiamenti fisici a causa di una produzione minore, da parte dell’organismo, di estrogeni e progesterone.

Livelli bassi di estrogeni e progesterone sono responsabili di:

Insonnia o difficoltà a perdere sonno

Vampate di calore

Secchezza Vaginale

Sudorazione eccessiva

Irritabilità

Sbalzi di Umore

Spossatezza

Aumento di peso

Modificare il proprio stile di vita e adattarlo al cambiamento è fondamentale per continuare a preservare il proprio benessere psicofisico, a partire dalla dieta, che deve essere corretta e bilanciata non solo per perdere peso e restare in forma, ma anche per tenere sotto controllo tutti gli altri cambiamenti che si verificano durante la menopausa.

Dieta della menopausa: come seguirla

La dieta della menopausa non è una dieta rigorosa, ma un regime alimentare bilanciato, che prende in considerazione ogni alimento per tutte le proprietà che lo caratterizzano. Il nostro consiglio, dunque, è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura, legumi, proteine e cereali integrali. Poiché, durante la menopausa, si è soggetti all’osteoporosi, è fondamentale assicurarsi di fare anche il pieno di vitamina D e calcio.

Una dieta, tuttavia, non porta ad alcun risultato se non è associata o alternata ad un regolare esercizio fisico. Qualunque forma di attività fisica va bene in menopausa, ma se non siete persone sportive, avete poco tempo a disposizione, oppure, siete pigre, sforzatevi di dedicarvi ad una camminata veloce, per 30 minuti o un’ora, per almeno tre volte alla settimana.

Dieta della menopausa: rimedi naturali

Durante la menopausa il metabolismo rallenta proprio per il calo dei livelli di estrogeni e progesterone che l’organismo registra. Per questo motivo, è importante iniziare una dieta della menopausa allo scopo di controllare il peso che avanza e, soprattutto, tutti gli altri sintomi che sono associati a questo periodo così delicato che giungerà nella vita di ogni donna.

Nonostante l’impegno, smaltire il peso in eccesso può non essere semplice. Assumere, dunque, un integratore alimentare, che risvegli il metabolismo e blocchi sul nascere il senso di fame che, sovente, si avverte tra un pasto e l’altro, a causa di sbalzi d’umore, stanchezza o irritabilità che si possono verificare durante la menopausa, è fondamentale.

