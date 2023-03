Dieta Antonella Clerici: i segreti della dieta del 5

La dieta di Antonella Clerici è, soprattutto, uno stile di vita, progettato sulla base delle sue esigenze e necessità, non solo allo scopo di perdere peso, ma anche di preservare il benessere psicofisico dell’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la sua dieta.

Dieta Antonella Clerici

La dieta di Antonella Clerici è soprattutto uno stile di vita, grazie al quale restare in forma e in salute, attraverso il giusto equilibrio tra alimentazione corretta ed esercizio fisico regolare. Si tratta di un percorso personalizzato, che si sviluppa a partire dalle condizioni cliniche e fisiche della persona che intende seguirlo. La dieta di Antonella Clerici, infatti, è stata progettata per lei dalla nutrizionista Evelina Falchi, sua amica e consulente personale, ormai, da qualche anno.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta di Antonella Clerici, nota anche come “dieta del 5”, per poter perdere peso e preservare il proprio benessere psicofisico in modo sano e senza sottoporre a stresso o a disagio l’organismo.

Dieta Antonella Clerici: benefici

La dieta di Antonella Clerici si divide in cinque diverse fasi. Durante la prima fase di dimagrimento è fondamentale prestare molto attenzione e seguire cinque giorni di alimentazione controllata e due giorni di pasto libero, concentrati nel fine settimana. Questa prima fase è una fase depurativa. La seconda fase di mantenimento prevede cinque giorni di regime alimentare meno rigoroso e due di alimentazione controllata, con riduzione di carboidrati, grassi saturi e bevande alcoliche. Questa seconda fase è detta metabolica e, infatti, il metabolismo subisce un’accelerata. La terza fase latteo oveo vegetariano si concentra sulla consumazione regolare di questi alimenti. La quarta fase total body si concentra sul mantenimento e un dimagrimento più generalizzato.

Nel tempo, Antonella Clerici ha imparato a rinunciare alle bevande alcoliche e a bere molta acqua durante la giornata. Se un giorno si rende conto di aver ceduto a qualche peccato di gola, il giorno dopo recupera con alimenti meno calorici e, comunque, genuini. La conduttrice non ama molto le tisane, sebbene la sua nutrizionista consigli, in generale, di bere quelle a base di betulla e tarasacco, per depurare l’organismo, finocchio e zenzero per digerire.

Come tutte le diete, anche ad Antonella Clerici è stato consigliato l’esercizio fisico regolare. Infatti, la bella conduttrice si concede una camminata di 45 minuti, a passo intenso, per tre volte alla settimana.

Dieta Antonella Clerici: integratore

