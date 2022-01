Dieta delle vitamine, come funzionano i “colori”

La dieta delle vitamine favorisce la perdita di peso e la preservazione del benessere psicofisico del proprio organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta delle vitamine

Una corretta alimentazione integrata ad un esercizio fisico regolare sono solo due degli aspetti più importanti a cui fare riferimento per uno stile di vita sano, affinché approcciarsi alla vita e ai suoi problemi in modo positivo, restare in forma e bene con se stessi, preservare il benessere psicofisico dell’organismo.

I colori dei cibi tipici della stagione invernale rievocano le vitamine e i minerali che questi contengono e che sono poi alla base della cosiddetta “dieta delle vitamine”, un regime alimentare ipocalorico che, tuttavia, dovrebbe essere seguito una sola volta l’anno e per un periodo complessivo non superiore ai 35 giorni al fine di consentire all’organismo l’assorbimento anche di altri nutrienti che pure sono importanti per il suo benessere psicofisico.

Dieta delle vitamine: i colori

La peculiarità della dieta delle vitamine è data dai colori che la caratterizzano, come l’arancione delle carote, dell’arancia e del mandarino, il verde dei broccoli, delle cime di rapa e del kiwi, il bianco dei finocchi e molto altro ancora. Così, se da un lato, l’inverno arriva prorompente nelle nostre vite con i suoi colori grigi e scuri, dall’altro, potremmo pensare noi stessi di colorarlo, con i cibi colorati, tipici della stagione invernale, ricchi di vitamine e minerali estremamente importanti per la nostra salute.

La dieta delle vitamine si rivolge a tutte quelle persone che, indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere, seguono una dieta povera di vitamine, a chi desidera seguire un regime ipocalorico, seppure per un periodo di tempo limitato, e a chi desidera seguire un regime alimentare vegano o vegetariano. L’importante è essere in buona salute e non superare il limite di tempo massimo oltre il quale è preferibile non seguire più la dieta.

Chi desidera seguire questa dieta dovrebbe aumentare l’apporto giornaliero e settimanale di frutta e verdura, quello dei legumi e degli ortaggi, ridurre quello della carne bianca e aumentare quello di pesce e carni bianche, meglio se lessi, ai ferri o cotti al vapore. Le pause di metà giornata o pomeridiane dovrebbero essere a base di frullati di frutta o verdure, preferibilmente preparati in casa e privi di zucchero. A colazione è preferibile consumare uno yogurt magro con pezzetti di frutta fresca.

Dieta delle vitamine: integratore

Una dieta funziona meglio se supportata anche dall’assunzione regolare di un integratore alimentare che, stimolando il corretto funzionamento dei processi metabolici dell’organismo, favorisce la perdita di peso e la preservazione del suo corretto funzionamento, grazie ai principi attivi alla base dello stesso integratore alimentare.

Questo integratore alimentare naturale è il più utilizzato nei regimi alimentare dietetici grazie ai benefici riscontrati e alla mancanza di effetti collaterali. Per questo è notificato dal ministero della salute come sicuro. Per chi volesse ordinarlo o per avere maggiori informazioni, può cliccare direttamente qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus è l’integratore alimentare che più di ogni altro è in grado di supportare la dieta delle vitamine grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e potrete ricevere quattro confezioni a 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.