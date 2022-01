Kiwi: i benefici per il sistema immunitario

I kiwi sono dei frutti davvero deliziosi che in molti apprezzano per via del loro sapore dolce. Questi succosi frutti contengono un gran numero di proprietà benefiche che li rendono in grado di migliorare il sistema immunitario. Scopriamo quindi quali sono i motivi per consumare regolarmente i kiwi.

Sistema immunitario al top grazie ai kiwi

La scienza ha confermato che i kiwi sono tra i frutti più utili per migliorare il sistema immunitario. Questi succosi frutti infatti sono ricchi di vitamina C e di fibre. La presenza di queste sostanze naturali all’interno dei kiwi li rendono in grado di migliorre le difese immunitarie prevenendo così l’infuenza e aiutando le persone a contrastare i malanni di stagione.

Difese immunitarie al massimo grazie ai kiwi

Una ricerca della Zespri Incorporated ha dimostrato che i kiwi hanno un effetto molto positivo sul sistema immunitario. Questi frutti succosi e dolci, infatti, permettono di potenziare le difese immunitarie in modo del tutto naturale.

Proprio per questo, mangiare regolarmente dei kiwi risulta essenziale per contrastare l’insorgenza di molte malattie tra cui il diabete, l’artite e anche le patologie del sistema cardiocircolatorio.

Trattandosi di un frutto ricco di fibre, i kiwi sono anche molto utili per agevolare l’attività intestinale rendendola più regolare. Questo frutto quindi aiuta a migliorare la digestione in modo del tutto naturale.

I kiwi sono ricchi poi di sali minerali come magnesio, ferro, fosforo, calcio e potassio. Questi elementi sono in grado di ridurre la stanchezza e la convalescenza.

Kiwi verdi e kiwi gialli: quali aiutano maggiormente il sistema immunitario?

In commercio ci sono due qualità di kiwi: quella verde e quella gialla. La prima è quella più conosciuta e si distingue per un salpore leggermente acidulo. La seconda invece ha una polpa gialla molto dolce.

Proprio la varietà Golden, ossia quella con la polpa gialla, ha un contenuto maggiore di polifenoli rispetto all’altra varietà.