Dieta detox di gennaio: come depurarsi con gli alimenti giusti

Le festività non sono soltanto simbolo di trovarsi con parenti e amici, ma sono anche una conseguenza dei chili di troppo e del senso di gonfiore che si avverte. Per riuscire a ridurlo, la dieta detox del mese di gennaio permette di liberare le scorie e sentirsi più leggeri. Vediamo come seguirla e quali regole adottare.

Dieta di gennaio

Il periodo appena trascorso si è contraddistinto per una serie di eccessi e abbuffate concesse non solo a pranzo, ma anche a cena e durante gli spuntini tra un pasto e l’altro. In questo periodo si tende a ingrassare di almeno 5 chili che coincidono anche con un senso di gonfiore e pesantezza che è possibile eliminare con la dieta detox di gennaio.

Come spiegano anche gli esperti del settore, un regime purificante e detossinante di questo tipo è sicuramente l’ideale per purificare l’organismo e quindi liberarsi dall’accumulo di eccessi che il corpo ha ingurgitato. Il mese di gennaio può essere considerato il periodo detox per eccellenza aiutando così a ripartire alla grande.

La pesantezza, il gonfiore e la spossatezza sono solo alcuni degli effetti collaterali a cui si va incontro nel mese di gennaio e una dieta detox è lo stile di vita migliore da seguire. Quando si ha la tendenza a eccedere, per una serie di pranzi e spuntini, ma anche di leccornie, un programma disintossicante e purificante è sicuramente l’arma migliore.

Il periodo subito dopo le festività, quindi a seguire dall’Epifania, è considerato sicuramente l’ideale per ottenere non solo dei chili in meno, ma anche smaltire il peso in eccesso. Inoltre, aiuta a disintossicare le scorie e le tossine dall’organismo riuscendo così a purificare in profondità. Dal momento che non è una dieta restrittiva, è possibile seguirla anche per qualche giorno o settimana.

Dieta detox di gennaio: le regole

Ci sono ovviamente una serie di regole e suggerimenti da seguire nella dieta detox di gennaio affinché possa dare tutti i risultati e benefici possibili. Prima di tutto, è bene inserire nella propria alimentazione una serie di macronutrienti, quindi di alimenti che abbiano elevate proprietà disintossicanti e detox per l’organismo.

In un regime detox da seguire per tre giorni circa o anche per un periodo più lungo, bisogna assumere delle fibre soprattutto solubili che aiutino a ridurre l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi. La frutta e la verdura, i cereali integrali come l’orzo, ma anche i fagioli, i ceci e le lenticchie, insieme anche ai legumi non devono mancare.

Nella dieta detox di gennaio non possono poi mancare alimenti ricchi di Omega 3, quindi di antiossidanti. Il pesce azzurro, quindi merluzzo, nasello e sgombro insieme a frutta secca e semi oleosi aiutano a potenziare l’effetto rigenerativo delle cellule. Sì al consumo di tisane e tè verde che permettono di avere un corpo sano e detossinato.

Come in ogni regime, anche in un programma alimentare detox bisogna fare almeno cinque pasti al giorno compresi tra colazione, pranzo e cena + i due spuntini che possono essere a base di frutta secca quali noci, mandorle e nocciole. L’attività fisica, un toccasana dell’organismo, insieme all’idratazione, sono l’ideale per tornare in forma.

Dieta detox di gennaio: rimedio naturale

