Dieta detox di gennaio: come tornare in forma dopo le feste

Le grandi abbuffate di cenoni di Natale e di Capodanno sono terminate ed è giunto il momento di tirare un po’ il bilancio dei chili e delle scorie che si sono accumulate. Per riuscire a tornare in forma, la dieta detox da cominciare a gennaio è il regime adatto per depurarsi e liberarsi dalle tossine nell’organismo.

Dieta detox di gennaio

Subito dopo il periodo festivo, si è accumulato una serie di tossine e scorie che hanno appesantito il fisico. Per questa ragione, provare a seguire una dieta detox è la scelta giusta per depurarsi in maniera sana e naturale, oltre che per cercare di tornare in forma dai bagordi e dalle cellule adipose che si sono formate nei punti critici.

In questo periodo di leccornie e pasti luculliani, il corpo è stato sottoposto a una serie di sostanze, come zuccheri, dolci, carboidrati che sicuramente lo hanno danneggiato. Oltre al cibo, anche le lunghe sedute a tavola, la vita sedentaria e lo stress che comportano i momenti di festa, hanno prodotto delle scorie dannose per gli organi e i tessuti.

La dieta detox non è solo un regime dimagrante, quindi utile a smaltire i chili in più che si sono accumulati dalle feste, ma è anche uno schema disintossicante e depurativa. Indicata per tutti coloro che vogliono depurarsi in seguito agli abusi dai cibi e dalle feste dove solitamente si mangia più del dovuto e si tende a muoversi meno.

Seguire questo regime permette di sgonfiare l’addome dalle feste e tornare in forma in breve tempo. Inoltre, il mese di gennaio è il periodo ideale per rimettersi in forma e cominciare l’anno nel modo migliore possibile in salute e naturalmente.

Dieta detox di gennaio: consigli

Per cominciare a seguire la dieta detox, il mese di gennaio è necessario per ripartire alla grande anche grazie ad alcuni alimenti che hanno proprietà depuranti e disintossicanti. Prima di tutto, bisogna impostare il regime eliminando gli alimenti grassi come i dolci, ma anche le fritture e le bevande gassate e alcoliche.

Bisogna poi ridurre i carboidrati optando per alimenti integrali come pasta e riso che sono ricchi di fibre. Si consiglia poi di optare per cotture leggere e ipocaloriche come la lessatura e consumare verdure crude in modo da mantenere tutte le loro proprietà e nutrienti. Per quanto riguarda gli spuntini, sono consigliati i centrifugati di frutta e verdura, magari a base di broccoli o melograno che depurano l’organismo.

Se si decide di seguire una dieta detox è bene pensare anche all’idratazione per poter eliminare le scorie dell’organismo consumando almeno un litro e mezzo di acqua naturale al giorno. In questo caso, è meglio arrivare almeno a due litri per eliminare le scorie e le tossine dall’organismo e, quindi, smaltire i liquidi che causano cellulite e ritenzione idrica.

Sono ottimi anche le tisane e gli infusi da scegliere possibilmente senza zucchero. Sono indicate bevande a base di erbe come ortica, betulla, menta, tarassaco, ma anche finocchio, semi di bardana e anice verde da consumare a colazione o durante il giorno. Al mattino, appena svegli, si consiglia di cominciare la giornata con dell’acqua e del succo di limone proprio per favorire la depurazione.

