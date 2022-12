Dieta dopo Natale: le migliori ricette detox

Il Natale è ricco di regali e di momenti di condivisione a cui si accompagnano anche grandi scorpacciate di cibo con piatti gustosi, succulenti, ma anche ipercalorici. Per riuscire a smaltire l’adipe in eccesso, la dieta dopo Natale a base di ricette detox è sicuramente il regime migliore da assumere per riprendersi dagli eccessi festivi.

Dieta dopo Natale

In seguito ai bagordi e stravizi delle feste, capita di sentirsi gonfi e appesantiti. In questi casi, seguire la dieta dopo Natale è sicuramente la soluzione migliore in modo da ripulire l’organismo dalle scorie che si sono accumulate dal consumo di cibi calorici e ricchi di vari grassi e condimenti. Fondamentale ripristinare le proprie abitudini con una alimentazione e un menù adatto.

I piatti della vigilia, di Natale e di Santo Stefano contribuiscono ad accumulare chili e adipe in eccesso. Una alimentazione leggera è sicuramente l’ideale per riprendersi e ridurre il gonfiore, ma anche l’accumulo di sostanze nocive. Una buona alimentazione seguita da un po’ di movimento contribuiscono a migliorare il proprio aspetto.

Insieme alla dieta dopo Natale, è anche altrettanto importante muoversi spesso e in vari momenti della giornata: da portare fuori il cane sino a fare le scale anziché l’ascensore, sono tutte piccole abitudini che bisogna cominciare ad adottare. Non è necessario seguire diete che siano rigide o troppo restrittive, ma basta una buona coscienza alimentare.

Uno stile di vita sano, anche con l’aiuto di un esperto del settore, può sicuramente contribuire a tornare in forma. Una corretta alimentazione a base di piatti leggeri, ipocalorici, ma anche ricchi di fibre, proteine, quindi di cibi completi e bilanciati, aiuta a tornare in forma subito dopo gli eccessi della tavola. La frutta e la verdura, così come i legumi, non possono assolutamente mancare.

Dieta dopo Natale: ricette detox

Per tornare in forma in seguito alle feste, è necessario seguire una dieta dopo Natale a base di alimenti e ricette detox che permettano di purificarsi nel modo giusto e di smaltire così le scorie e le tossine che si è accumulato, tra i vari piatti e portate in tavola. Sono ricette facili e semplici da preparare che aiutano a ritrovare la forma perduta rapidamente.

I centrifugati, per esempio, sono ottimi da gustare sia a colazione, ma anche come spuntino. Si possono preparare con le ricette più variegate utilizzando ingredienti freschi e di stagione. Per esempio, un centrifugato a base di melograno, tipico di questo periodo, è l’ideale perché poco calorico e anche leggero. Dal finocchio alla mela passando per gli agrumi, sono davvero tanti i modi in cui prepararlo.

Preparare una insalata da gustare è l’ideale nella dieta dopo Natale poiché molto leggera e gustosa e permette di riprendersi dalle abbuffate. Per la pausa pranzo è possibile preparare delle insalate a base di pollo o fesa di tacchino, quindi carne magra oppure si può insaporire il piatto con dei pezzetti di mela e del melograno. Si prediligono condimenti come succo di limone ed erbe aromatiche quali timo.

Le zuppe e le vellutate sono un’altra soluzione molto calda e gustosa da assaporare. Basta dare sfogo alla fantasia per preparare dei piatti con ingredienti genuini, di stagione che stuzzicano il palato, ma senza ingrassare. La vellutata o la zuppa a base di zucca e verdure come broccoli, finocchi, rape, carote è sicuramente l’ideale.

Dieta dopo Natale: integratore detox

