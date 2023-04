Dieta di Alessia Marcuzzi: come si mantiene in forma a 50 anni

Per alcuni personaggi del mondo dello spettacolo sembra che il tempo non sia mai passato, a giudicare dal loro fisico scolpito. Un esempio in tal senso è alessia Marcuzzi che, a 50 anni, sfoggia un fisico tonico e longilineo. Nei paragrafi a seguire, scopriamo quale è la dieta di Alessia Marcuzzi e tutti i segreti della forma fisica.

Dieta di Alessia Marcuzzi

All’età di 50 anni, Alessia Marcuzzi, tornata da poco in televisione con il suo nuovo programma sull reti Rai, può vantare ancora un fisico asciutto e tonico. Il merito è sicuramente della dieta che la conduttrice segue. In vacanza con la figlia, in un luogo al caldo, sfoggia tutto il suo sex appeal mostrandosi in bikini.

Nonostante il tempo che passa, sembra non risentirne e la sua foto in spiaggia attira tantissimi consensi di approvazione. Infatti, anche se gli anni sono tanti, vanta ancora un fisico straordinario e super, come le scrive qualche follower. La conduttrice ha raccontato più volte di seguire una alimentazione particolarmente bilanciata.

Si nutre di cibi sani e non appena sveglia, ancora prima di fare colazione, beve dell’acqua calda e limone che le permette di depurarsi. Oltre a questa bevanda che assume quotidianamente, nel suo regime non manca tantissima idratazione al punto che beve circa 2 litri di acqua al giorno insieme a piatti di frutta e verdura.

Dal momento che, da un po’ di tempo, soffre di problemi di gastrite, decide di tenerla a bada e sotto controllo con della bresaola, quindi un prodotto magro e ricco di proprietà che l’aiuta a non avere troppa fame ed evita di abbuffarsi. Uno spuntino spezza fame che consuma tempo quando il bisogno di mangiare si fa maggiormente.

Dieta di Alessia Marcuzzi: cosa mangia

Seguire la dieta di Alessia Marcuzzi significa apportare al proprio organismo tutta una serie di benefici che sicuramente aiutano a mantenersi in forma, come dimostrano le foto che pubblica dal suo profilo social. Consumare sin dal mattino acqua e limone aiuta, non solo a depurare l’organismo dalle scorie, ma anche a idratare il corpo.

Inoltre, si tratta di una bevanda che è ricca di potassio, quindi utile a tenersi in forma, ma dona anche la giusta energia di cui ha bisogno. La frutta e la verdura, soprattutto se di stagione, le permettono di essere in forma in modo giusto grazie a una serie di nutrienti, come le proteine, le fibre e i sali minerali che apportano al fisico.

Oltre al regime equilibrato e bilanciato che segue, dedica anche spazio all’attività fisica. Infatti, ama molto ballare permettendole così di perdere chili e bruciare calorie. Nella dieta di Alessia Marcuzzi non manca poi lo yoga che aiuta a mantenere il corpo elastico, ma anche a instarare una relazione tra mente e corpo.

Il suo regime è di stampo mediterraneo con moltissime verdure, la pasta alle zucchine a cui non rinuncia, ma anche un bel gelato che ama consumare durante la stagione estiva, magari come spuntino del pomeriggio. I suoi spuntini sono a base di frutta secca come mandorle e noci.

Dieta di Alessia Marcuzzi: rimedio naturale

