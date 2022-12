Alessia Marcuzzi: la beauty routine della conduttrice

Alessia Marcuzzi e la sua beauty routine. Scopriamo in questo articolo i segreti di bellezza della nota conduttrice di Canale 5. La sua skincare giornaliera e il suo brand di cosmetica.

Alessia Marcuzzi e la beauty routine

La conduttrice tv di Canale 5, sparita dalle scene del piccolo schermo, si è immersa dal 2020 nel mondo del beauty.

Ha lanciato la prima linea di prodotti skincare, del suo brand Luce. Ecco i suoi segreti di bellezza e la skincare per una pelle perfetta, come la sua.

I prodotti del suo marchio Luce sono completamente naturali e biologici, privi di sostanze tossiche che possono essere molto dannose per corpo e ambiente. La conduttrice utilizza sempre una crema contorno per le macchie, del suo brand. Per la detersione passa sempre una salvietta per il viso e si spruzza un profumo sul collo.

E’ stata proprio la showgirl attiva sui social a svelare un suo segreto di bellezza. Ogni sera, prima di coricarsi, Alessia applica sul viso ben deterso e tonificato poche, preziose gocce di Regenerating Night Oil. Un elisir multi funzione ad azione idratante, elasticizzante e antiossidante che aiuta a rendere il viso di Alessia Marcuzzi sempre giovane. Nel cuore della formula vi sono infatti olio di argan, vitamina A e vitamina E.

Il beauty tip di Alessia Marcuzzi? Applicate poche gocce di prodotto direttamente su viso e collo ed effettuate movimenti leviganti, procedendo sempre dal centro verso l’esterno del volto, e dalle clavicole al collo.

Ecco tre prodotti anti età utilizzati anche da Alessia Marcuzzi, adatti soprattutto alle donne come lei che hanno appena compiuto 50 anni. Super Pomegranate Radiant Energy Lotion che prepara la pelle a ricevere i massimi benefici del rituale nutriente, di Estée Lauder.

Crema detergente ristrutturante di Dolomnia. Perfetta per le pelli più sensibili, tendenti a rossore. Rimuove anche il make-up. Contorno Occhi con Acido Ialuronico a 3 Molecolari, di Goovi.

Alessia Marcuzzi e la passione per lo sport

Alessia Marcuzzi ha sempre voluto evidenziare uno stile di vita sano e semplice. Pilates, yoga, un bicchiere di acqua calda limone e zenzero la mattina, lunghe passeggiate.

E anche piscina, nuoto, gite in bicicletta, cura del corpo e della pelle. E poi, ancora: una cucina leggera, fatta di pasta che cucina lei anche la sera (ai 3 pomodori e alle zucchine le sue specialità) e secondi leggeri ma nutrienti, tante verdure, tantissima acqua, spuntini sani e nutrienti a base di frutta secca e quando ha voglia un bicchiere di vino per brindare.