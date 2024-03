Dieta di marzo: cosa mangiare per la forma fisica

Con il mese di marzo giunto da alcuni giorni, è bene cominciare ad approfittare degli alimenti tipici del periodo per provare a tornare in forma e smaltire gli eccessi accumulati. A tal proposito, la dieta di marzo è il regime dimagrante migliore grazie ai tanti cibi da consumare che aiutano a depurare. Nei paragrafi a seguire, vediamo come impostare il programma e quindi stare bene.

Dieta di marzo

Il mese di marzo è finalmente giunto e questo significa l’arrivo della bella stagione, quindi della primavera, ma anche di tutta una serie di accorgimenti da mettere in atto per migliorare il proprio fisico. Le giornate si allungano e la dieta di marzo è il regime migliore per eliminare i chili di troppo preparandosi così all’arrivo di questa stagione.

Il mese di marzo poi è il periodo ideale per prendersi cura del proprio organismo cominciando a smaltire le scorie e le tossine che si sono accumulate nei mesi invernali. Gli alimenti che si trovano nei supermercati o sulle bancarelle di frutta e verdura aiutano a depurarsi, detossinare il fisico dando anche una spinta al metabolismo.

Seguire la dieta di marzo aiuta molto da questo punto di vista dal momento che permette di tornare in forma con alimenti che sono adatti per il proprio fisico. Un regime che, come al solito, deve essere prescritto da un esperto o nutrizionista in modo da fornire tutti i nutrienti necessari al proprio fabbisogno calorico ed energetico al tempo stesso.

Dieta di marzo: cibi adatti

Per il mese di marzo e quindi la dieta di marzo è bene puntare, non solo su alimenti e prodotti di stagione, ma anche ricchi di vitamina C. Non si possono dimenticare i classici frutti come arance e agrumi anche per aumentare le difese immunitarie, oltre ovviamente al consumo di cicoria, rucola, cavolfiore, cavolo cappuccio, solo per citarne alcuni.

Sono tutti cibi ricchi di proprietà antiossidanti utili a depurare le scorie per un fisico slanciato, ma anche libero dalle tossine. Vi sono alimenti che hanno tutte proprietà disintossicanti, utili a pulire il fegato che è stato affaticato e compromesso lungo il periodo invernale. Questo è il periodo in cui è possibile consumare il porro, ma anche la malva che stimola la diuresi.

Questo è il periodo in cui si segue un’alimentazione leggera con pochi carboidrati, il che si rivela molto importante ai fini del dimagrimento. Per esempio, un piatto come la pasta, ma anche i cereali o legumi si potrebbe consumare una o due volte a settimana per stimolare il riposo notturno e favorire una buona notte.

Per esempio, nel pranzo della dieta di marzo sono concessi tantissime proteine come uova fresche da accompagnare a una fetta di pane preferibilmente integrale in quanto ricco di fibre. Per la colazione sono consigliate bevande vegetali come latte di soia o kefir insieme a un frutto come le fragole che cominciano già a essere presenti sugli scaffali dei supermercati da gustare come spuntino di metà mattina o della merenda.

Dieta di marzo: integratore naturale

