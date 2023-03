Dieta detox di marzo: come prepararsi alla primavera

Il mese di marzo sta per giungere e affacciarsi con il suo carico di energia e positività. Per prepararsi all’arrivo della primavera, bisogna pensare a come purificare l’organismo. Per farlo, la dieta detox è il programma alimentare maggiormente indicato dal momento che consente di depurarsi anche grazie agli alimenti presenti sulle tavole.

Dieta detox di marzo

Non c’è cosa migliore che seguire una dieta detox per prepararsi alla primavera e arrivare, non solo in forma, ma anche per disintossicarsi dalle scorie accumulate durante la stagione invernale. Per seguirla, è possibile sfruttare i tanti tipi di alimenti come frutta e verdura che hanno proprietà depuranti e depurative per l’organismo.

Si tratta di consumare e portare in tavola più volte a settimana alimenti che possano aiutare in tal senso. Sono cibi ricchi di tantissime vitamine, sali minerali e fibre utili anche per sgonfiare la pancia combattendo così la ritenzione idrica. Non possono mancare gli spinaci da consumare sia crudi che cotti e indicati perché assorbono il calcio e il ferro.

Non mancano poi gli agretti con cui preparare delle insalate a base di un filo di olio e succo di limone. Sono ortaggi consigliati in un regime del genere perché hanno proprietà diuretiche e depuranti. Lo stesso vale per gli asparagi che accelerano il metabolismo, migliorano la funzione drenante permettendo anche di saziarsi.

I carciofi, i broccoli e anche la cicoria sono alcuni alimenti da inserire nella dieta detox per tornare in forma. Per quanto riguarda la frutta, è bene optare per cibi che possano aiutare a sgonfiare la pancia anche in vista dell’estate come il pompelmo che è ricco di acqua e con cui preparare ottime spremute così come il kiwi e le fragole che drenano. Non può poi mancare carne bianca e frutta secca insieme anche all’acqua da consumare almeno due litri al giorno.

Dieta detox di marzo: i benefici

Seguire una dieta detox soprattutto in vista della stagione primaverile è la cosa migliore che si possa fare per il benessere del proprio corpo e dell’organismo, in generale. Un tipo di regime che aiuta a purificarsi e rigenerarsi, ottimo da seguire nel mese di marzo in modo da essere pronti ad affrontare la primavera e le giornate di sole.

Un programma alimentare di questo tipo permette di eliminare qualsiasi tipo di tossina o sostanza dannosa e nociva per l’organismo che si sono accumulate durante il periodo invernale mettendo così a dura prova il fisico. L’inverno, complice anche una vita sedentaria, ha dei risvolti negativi sul fisico e questo programma detox può sicuramente aiutare.

Una dieta detox, accompagnata da una alimentazione indicata, permette di affrontare la nuova stagione nel modo migliore, oltre a incrementare la vitalità e l’energia, migliroare la capacità di concentrazione. Permette inoltre di avere uno stato d’animo più positivo, oltre a ridurre il gonfiore e i dolori addominali.

Seguire un regime depurante permette di rinforzare e stimolare le difese immunitarie, oltre a prevenire determinate patologie a cui è possibile andare incontro. Purifica poi lo stomaco e il fegato che sono considerati fondamentali per la salute, aiutando così a depurarsi e purificarsi nel modo migliore.

Dieta detox di marzo: integratore

oltre a una alimentazione che abbia proprietà depuranti da consumare nella dieta detox, si ha bisogno di abbinare anche un integratore che possa rafforzare le proprietà depurative. In commercio ve ne sono molti, ma il migliore, per i tanti benefici e consensi riscontrati, risulta Spirulina Ultra, in compresse, di origine italiana che ha ottenuto ottimi risultati come si evince dal parere di esperti e consumatori.

Un integratore realizzato e ideato da esperti nutrizionisti del settore che va a intaccare e agire sulle calorie cercando di bruciarle e ridurle, stimola il metabolismo accelerando così il dimagrimento. Ha potere saziante dal momento che permette di non abbuffarsi in modo eccessivo ai pasti migliorando anche l’attività detox e depurativa.

Una formula naturale poiché si basa su principi attivi privi di effetti collaterali e controindicazioni quali l’alga spirulina che aiuta a bloccare le riserve di grasso che sono in eccesso e la gymnema che va a regolare il metabolismo di lipidi e carboidrati sopperendo così al senso di fame e appetito. Gli stessi esperti consigliano soltanto un massimo di due compresse da consumare prima dei pasti con un po’ di acqua per ottenere già i primi risultati.

