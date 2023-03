Dieta di marzo equilibrata, cosa mangiare? Il menù

La dieta di marzo sfrutta i benefici di alcuni cibi di stagione per aiutarci a dimagrire ed essere in forma per la primavera. Ecco allora cosa mangiare nella dieta stagionale con la primavera alla porte e il menù da seguire.

Dieta di marzo equilibrata, cosa mangiare?

Man mano che la bella stagione si avvicina, si sente sempre più il bisogno di depurarsi e disintossicarsi dalle scorie ed eccessi della stagione invernale. Con questo regime si torna in forma arrivando a perdere fino a 2 kg al mese stando attenti a quello che si mangia.

La dieta di marzo è perfetta proprio perché depura permettendo di bruciare le calorie e i grassi che si sono accumulati. Per essere più belle e sentirsi bene quando ci si guarda allo specchio, è bene consumare una alimentazione che sia sana e anche detox al tempo stesso. Oltre a consumare gli alimenti tipici del periodo, si consiglia anche di ridurre le porzioni cercando di limitarsi e senza esagerare.

Dai broccoli, a cavoli, cicoria, porri, carote, patate, rape e carciofi; tra gli ortaggi che, invece, ritornano sulle nostre tavole ci sono gli asparagi, gli agretti, le fave e i piselli e le taccole e le erbette a foglia come il lattughino.

Tra la frutta di stagione di marzo ci sono ancora gli agrumi, le pere, le mele i kiwi e iniziano a comparire le fragole.

In una dieta equilibrata, non possono mancare, oltre frutta e verdura, carboidrati e proteine! Perciò, senza esagerare con le porzioni, il sale e condimenti, possiamo consumare cereali (preferibilmente integrali) carni e formaggi magri, legumi e prodotti da forno per la colazione.

Dieta di marzo: menù settimanale

Ecco un esempio di menù da seguire nella dieta:

Lunedì – Colazione: un caffè o un tè, yogurt magro, due fette biscottate integrali

Spuntino: spremuta d’arancia

Pranzo: risotto ai carciofi, involtini di verza

Spuntino: una mela

Cena: torta rustica con spinaci, biete e ricotta, insalata di agretti.

Martedì – Colazione: un caffè o un tè, latte parzialmente scremato o bevanda vegetale, muesli alla frutta

Spuntino: centrifugato di mela

Pranzo: riso basmati, tacchino al limone, cavolfiori al forno

Spuntino: un kiwi

Cena: zuppa di fave e piselli, carciofi in padella, pane integrale.

Mercoledì – Colazione: un caffè o un tè, uno yogurt magro, due biscotti integrali

Spuntino: spremuta di pompelmo

Pranzo: bulgur con carote, ceci e piselli, insalata con lattuchino, spinacini freschi e lenticchie

Spuntino: una mela

Cena: finocchi gratinati al forno, frittata di spinaci, pane integrale.

Giovedì – Colazione: un caffè o un tè, latte parzialmente scremato o bevanda vegetale, muesli integrale

Spuntino: una pera

Pranzo: pasta integrale con piselli, bieta in padella (per cucinare la bieta in modo sfizioso, leggete il nostro articolo)

Spuntino: spremuta d’arancia

Cena: frittata con borragine, insalata di spinacini freschi, carote e radicchio con olio e limone.

Venerdì – Colazione: un caffè o un tè, uno yogurt magro, due fette biscottate integrali

Spuntino: centrifugato di kiwi e arancia

Pranzo: risotto con asparagi selvatici, padellata di verdure di stagione

Spuntino: una pera

Cena: pollo con taccole, agretti al limone, pane integrale.

Sabato – Colazione: un caffè o un tè, latte parzialmente scremato o bevanda vegetale, due biscotti integrali

Spuntino: spremuta d’arancia

Pranzo: pasta integrale con pesto di cavolo nero,(trovate altre ricette a base di cavolo nero qui!), radicchio in padella

Spuntino: una mela

Cena: carote al forno, sogliola al vapore, pane integrale

Domenica – Colazione: un caffè o un tè, uno yogurt magro, muesli alla frutta

Spuntino: un kiwi

Pranzo: zuppa di cavolo nero e fagioli, finocchi al forno

Spuntino: centrifugato di mela, carota e zenzero

Cena: asparagi alle mandorle, cipolle gratinate al forno, pane integrale.