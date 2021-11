Dieta di novembre: come perdere peso in stagione

La dieta di novembre sfrutta gli alimenti tipici della stagione autunnale per favorire la perdita di peso, sgonfiare la pancia e, in generale, disintossicare l’organismo da tutta quella tossicità che ha accumulato nei mesi precedenti, a causa di una cattiva alimentazione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso con il cibo di stagione.

Dieta di novembre

Novembre è il mese ideale da dedicare alla dieta e al proprio benessere psicofisico. L’arrivo dei primi freddi, infatti, ci consente di archiviare definitivamente la stagione estiva e abbracciare quella autunnale, ricca di alimenti freschi e genuini, tipici di questo periodo e perfetti per disintossicarsi, sgonfiare la pancia e perdere peso, in modo sano e naturale.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso con la dieta di novembre, facendo affidamento esclusivo sugli alimenti tipici della stagione autunnale, perfetti non solo per perdere peso, ma anche per mantenere, nel tempo, quel peso forma ottimale che accresce la propria autostima e fiducia nelle proprie capacità.

Dieta di novembre: programma

Il programma che la dieta di novembre prevede, al contrario di quello che si può immaginare, è flessibile e facilmente adattabile alle esigenze e necessità di tutte quelle persone che desiderano perdere peso, tuttavia, senza stressare l’organismo, perché si affida ad una serie di alimenti, tipici della stagione autunnale, grazie ai quali fare il pieno di vitamine, purificare l’organismo e rafforzare il proprio sistema immunitario.

Vitamine, sali minerali e antiossidanti sono le proprietà degli alimenti tipici della stagione autunnale, grazie ai quali perdere peso, restare in forma e, perché no, affrontare i malanni di stagione. Tali proprietà sono tipiche della frutta e verdura di stagione, che deve essere consumata sia a pranzo che a cena, accompagnate da pesce e fresco e carne bianca, cotte al vapore e condite con succo di limone. Arricchite e variegate la dieta con la consumazione regolare di frutta secca, uova e formaggi, ma anche di ortaggi tipici della stagione.

Per mantenere idratato l’organismo e combattere l’azione dannosa dei radicali liberi, infine, ricordate di bere sempre molta acqua, nel corso della giornata e alternare questo nuovo regime alimentare con l’esercizio fisico regolare.

