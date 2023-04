Dieta di Putin: come si tiene in forma il presidente della Federazione Russa?

Il presidente russo Vladimir Putin predilige diverse cucine in patria e all’estero, anche se l’ex ufficiale del KGB non ha viaggiato molto da quando ha invaso l’Ucraina 13 mesi fa. Scopriamo come si tiene in forma Putin e quale dieta segue.

La dieta di Putin: come si tiene in forma

Vladimir Putin, presidente russo, segue una dieta molto salutare per restare in forma a base di porridge, uova di quaglia e ricotta servita con miele, secondo la pubblicazione sostenuta dallo stato Russia Beyond.

A colazione, si dice che Vladimir Putin scelga cocktail a base di barbabietole e rafano. Il rafano, che è ricco di antiossidanti e riduce le infiammazioni, potrebbe aiutare il leader russo a guarire dalle sessioni di equitazione a torso nudo, un hobby per cui Putin è stato deriso durante il vertice del G7 l’anno scorso.

Putin è noto per apprezzare la zuppa di spaghetti al pollo. Preferisce il pesce alla carne, anche se gli piace l’agnello.

Il presidente russo potrebbe aver ereditato la predilezione per il pesce e l’agnello dal suo defunto nonno, Spiridon Putin, che cucinava per l’ex capo del governo Vladimir Lenin.

Spiridon Putin cucinava infatti una zuppa di agnello con erbe caucasiche che suo nipote ha potuto provare prima della morte del nonno. Inoltre, a Putin piacciono varie torte a cena che potrebbe aver sviluppato da piccolo, quando sua madre preparava torte salate con cavoli, riso e carne.

Per concludere i pasti prediletti dello Zar, anche se Putin spesso salta i pasti perché è troppo occupato per mangiare, il presidente russo ama il vino e la birra e a volte beve un bicchierino di vodka come aperitivo.

La giornata tipica di Vladimir Putin

Dopo la colazione, Putin va in piscina. La cura del suo corpo, della sua immagine, è una delle caratteristiche principali dello Zar. Ma in acqua, dove nuota per almeno due ore prima di andare in palestra, ama riflettere e programmare i suoi impegni.

Secondo i giornali russi, sembra che lo Zar si attenga a una dieta super salutare a base di pomodori, cetrioli e lattuga. E nonostante ami il montone più di ogni altra carne, il suo piatto preferito è il pesce. Completamente fuori menù invece il dolce.