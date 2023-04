Harry Styles, cantante britannico, attore e fondatore del suo nuovo beauty brand “Pleasing”, è diventato un’icona della musica e della moda. Ma come si tiene in forma la popstar? Ecco la dieta di Harry Styles, idolo dei giovani.

La dieta di Harry Styles: cosa mangia il cantante

Qual è la dieta che segue Harry Styles, popstar, attore, icona della moda, non solo per avere un bell’aspetto, ma anche per offrire uno spettacolo indimenticabile in ogni luogo in cui si esibisce? Scopriamolo insieme.

Quella scelta dal cantante britannico Harry Styles è, senza dubbio, una dieta basata sull’essere un pescetariano. Ciò significa che basa la sua dieta principalmente su alimenti di origine vegetale come frutta, legumi, verdure, noci, tra gli altri, oltre a pesce e crostacei.

Harry Styles ha detto “no” alla carne e tra i suoi cibi preferiti ci sono il mais dolce, i tacos, così come i cavoletti di Bruxelles. Un’altra cosa che fa parte della sua dieta è, ovviamente, il pane fatto in casa.

Alcuni anni fa la popstar dichiarò di essere un grande fan del sushi e del tè verde, quindi di solito li include durante il giorno o la settimana. Addirittura, in un’intervista, è stato lo stesso Styles a confermare quanto si sente bene il suo corpo dopo aver completamente allontanato la carne dalla sua dieta.

Come anticipato, Styles segue una dieta pescataria. Il cantante mangia in questo modo per motivi di salute e anche perché ci tiene ai diritti degli animali. I suoi “go-to” sono uova, sushi, verdure, frutta e cereali integrali.

Beve anche molta acqua per mantenersi sempre idratato. E ama anche il suo caffè antiproiettile che beve per prima cosa e per tutto il giorno per evitare la fame.

Di certo non si tratta di un caffè normale e lo si capisce già dal nome: “bulletproof coffee”, che letteralmente significa caffè antiproiettile. In pratica si tratta di un doppio espresso arricchito da un cucchiaio di burro e uno di olio di cocco.

Si deve la sua creazione ad un imprenditore americano, Dave Asprey, che all’inizio aveva pensato ad un tè da completare con burro e cocco allo scopo di sfruttarne l’elevato potere energetico per scalare montagne, uno dei suoi più grandi hobby.

Harry Styles: la routine di allenamento

Naturalmente magro, Harry Styles ha subito una trasformazione piuttosto significativa per interpretare il ruolo di un soldato a Dunkerque. Oltre alla dieta, Styles è un fan di pilates, yoga, lezioni di spin, boxe e corsa.

Per il suo cardio, a Harry piace correre fuori, per circa mezz’ora a una clip. Ma se invece colpisce il tapis roulant, di solito fa l’interval training.

Gli allenamenti di Styles possono essere estenuanti, quindi per affrontare le conseguenze dei dolori muscolari, a volte colpisce il bagno di ghiaccio.