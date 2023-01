Over 65, la dieta perfetta da 1200 calorie

Ogni età ha una dieta da seguire per restare in salute e in perfetta forma. La dieta perfetta per gli over 65 è quella da 1200 calorie al giorno. La Società italiana di gerontologia e geriatria ha messo a punto un piano alimentare mirato per gli appartenenti alla generazione over.

Ecco di cosa si tratta.

La dieta over 65 da 1200 calorie: il menù

Il tempo da dedicare alla scelta delle pietanze da portare in tavola ogni giorno è quasi sempre limitato. Presi dalla frenesia delle faccende quotidiane dedichiamo poco tempo e fantasia al cibo da mangiare. Ma, soprattutto dopo i 65 anni il regime alimentare è fondamentale. Il fabbisogno medio di una persona over 65 è di circa 1200/1500 kcal.

E se i nutrienti scarseggiano, anche le energie diminuiscono. Ecco perché è fondamentale seguire la dieta da 1200 calorie.

La dieta ideale è quella mediterranea da anni patrimonio Unesco. Questa dieta prevede un ingente consumo di alimenti di origine vegetale, cereali e derivati. Non mancano poi prodotti animali come carne, uova, pesce, latte e affini che, se distribuiti equamente nell’arco di una settimana, possono aiutarci a stare in salute. Ecco alcune regole alimentari da seguire:

consumare almeno 3 porzioni di frutta e verdura ogni giorno;

consumare pesce almeno 3 volte a settimana preferendo quello azzurro

moderare le quantità di oli e grassi da condimento preferendo olio a crudo

preferire formaggi e latticini magri

mangiare porzioni moderate di carni bianche

Il menù tipico giornaliero della dieta mediterranea over 65

Ecco il menù esemplificativo della dieta perfetta per gli over 65 dalla colazione alla cena.

Colazione: latte parzialmente scremato, fette biscottate e caffè;

Pranzo: 40 grammi di pasta con altrettanti di lenticchie secche, 100 grammi di petto di pollo e 200 di insalata a foglia verde;

Cena: 80 grammi di tonno all’olio sgocciolato, 200 gr di pomodori g 200 e 100 di pane.

