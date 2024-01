Elizabeth Debicki, attrice australiana, ha preso parte a diversi film di successo come Il grande Gatsby, Operazione U.N.C.L.E., Guardiani della Galassia. Ecco la dieta equilibrata.

La dieta equilibrata di Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki, attrice australiana pluripremiata, ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Diana Spencer nella fortunata serie televisiva The Crown, per la quale si è aggiudicata anche un Golden Globe. Dal 2022 interpreta Lady Diana nelle ultime due stagioni della serie Netflix The Crown, per cui ottiene la sua prima candidatura al Premio Emmy.

Elizabeth, 33 anni, star del cinema di origini francesi, è all’apice della sua carriera. Dopo il successo come lady Diana in The Crown Debicki ha preso parte anche alla saga Marvel Guardiani della Galassia. Debicki ha studiato danza, un’esperienza che le ha permesso di migliorare su molti aspetti, non solo fisici ma anche mentali: “La danza mi ha insegnato la disciplina, è un modello per me. La danza è un’espressione pura, senza l’ambiguità del linguaggio”, dice l’attrice.

La star australiana lavora sempre sul proprio aspetto fisico che cambia in base al ruolo che deve interpretare. Ad esempio, ha dovuto allenarsi duramente per interpretare Kat nel film di spionaggio Tenet. “Lavorando per Tenet ho capito che dovevo allenarmi non per il mio aspetto o per come dovevo apparire, ma per prendermi cura del mio corpo, per me stessa”. Inoltre, è una grande appassionata di yoga, che pratica costantemente.

Anche per quanto riguarda la dieta, Elizabeth non ama seguire regimi particolarmente ferrei, né elimina alimenti particolari, ma cerca semplicemente di equilibrare tutti i macronutrienti. Inoltre, beve spesso dei frullati proteici: adora i green smoothies, o green juice, dei succhi a base di verdure in cui è spesso presente anche la frutta.

La dedizione di Elizabeth Debicki al fitness e alla salute è ben nota e ha già parlato del suo amore per lo yoga e del rimanere attiva. Con la sua straordinaria trasformazione, Elizabeth ha ispirato molti, dimostrando che uno stile di vita sano e consapevole può portare a una vita più felice e sana.

L’attrice crede fermamente nel mangiare sano, ma ciò non significa che eviti il ​​cibo “sgarro”. Mangia quello che vuole in quantità, ecco perché la sua dieta è flessibile. Debicki è cresciuta in una famiglia che valorizzava un’alimentazione sana, è sempre alla ricerca di ricette nuove e interessanti che siano allo stesso tempo sane e deliziose. I suoi cibi preferiti sono la verdura, la frutta e i cereali integrali.

Sebbene Debicki sia una grande sostenitrice di una dieta sana, non si priva di qualche dolce occasionale. Mangiare cibi nutrienti la aiuta a mantenere una visione positiva della vita.