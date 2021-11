Seguire una dieta equilibrata è essenziale per restare in salute e prevenire problemi di salute. Un’alimentazione corretta è fondamentale anche per tutti coloro che vogliono mantenersi in forma. Per assicurarsi questo genere di dieta è necessario però evitare di commettere determinati errori: scopriamo quali sono sono quelli da non commettere assolutamente.

Saltare i pasti: una pratica da evitare in una dieta equilibrata

In molti ritengono che saltando i pasti si possa perdere peso, ma in realtà questa è una pratica davvero scorretta. Risparmiare calorie evitando di mangiare a colazione, pranzo o cena infatti non è un buon metodo per dimagrire. Saltare i pasti infatti peggiora l’attività del metabolismo e lo rallenta facendo quindi diminuire le calorie bruciate.

In una dieta equilibrato è quindi fondamentale consumare tre pasti completi e due spuntini.

La cosa fondamentale è non esagerare con gli alimenti consumati e seguire il proprio bilancio energetico anche adattandolo a un’alimentazione a basso tenore calorico sempre senza rinunciare ai macro e ai microelementi.

Bere poca acqua: un errore da evitare in una dieta equilibrata

Un altro errore tipico che rende impossibile avere una dieta equilibrata è quello di bere poca acqua. Ogni giorno infatti tutti dovrebbero assumere almeno due litri di acqua per restare in salute.

Per seguire una dieta equilibrata e perdere peso è necessario restare correttamente idratati. Questo consente di prevenire la stitichezza e di avere un intestino regolare. Inoltre bere un bicchiere di acqua poco prima dei pasti aiuta a ridurre il senso di fame portando a mangiare quantità minori di cibo.

Non mangiare zuccheri e grassi è scorretto in una dieta equilibrata

In una dieta equilibrata non è necessario eliminare completamente zuccheri e grassi.

Questi due nutrienti infatti sono importante per la salute dell’organismo, l’importante è limitarli e sapere quali consumare.

I grassi di origine animale e di origine vegetali sono indispensabili in una dieta sana, l’importante è non esagerare ed evitare i grassi saturi preferendo invece quelli insaturi.

Gli zuccheri e i carboidrati devono essere assunti in quantità corrette allo scopo di restare in salute. Suggeriamo di preferire quelli di frutta e cereali rispetto a quelli provenienti da altri alimenti.