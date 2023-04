Dieta Fai-da-te: i rischi per la salute

Al giorno d’oggi il web è colmo di diete che vengono proposte da influencer, star, attori e personaggi dello spettacolo ma non da esperti. Molte di queste sono, infatti, fai-da-te. Spesso non vengono valutati gli enormi rischi per la salute. Ecco perché devi prestare attenzione alle diete “improvvisate”.

Diete fai-da-te: i rischi per la salute

Il web e i social sono pieni di consigli dati da persone inesperte, in realtà, che promettono miracolose perdite di peso in brevissimo tempo. Inoltre, molti ricercano la perfetta forma fisica con diete fai-da-te che in realtà sono regimi alimentari molto rischiosi per la salute.

Purtroppo il fai-da-te in alimentazione è diventato un grande classico ma questo dato è alquanto preoccupante. Quali sono i rischi per la salute?

Sulla famosa rivista medica Jama Internal Medicine si è parlato di regimi alimentari estremi e pericolosi per la salute, come ad esempio quelli che prevedono il digiuno.

Confrontando diverse diete con caratteristiche di semi-digiuno o eccessiva restrizione calorica, lo studio afferma che digiunare non produce benefici in più in termini di perdita di peso rispetto ad un’alimentazione equilibrata che non prevede l’esclusione di alcuni importanti nutrienti.

Ecco alcuni rischi per la salute. L’esclusione di determinati alimenti nella dieta, porta a squilibri nutrizionali e a un insufficiente apporto calorico giornaliero. Di conseguenza aumenta il rischio di sviluppare disturbi del comportamento o situazioni patologiche gravi, come ad esempio la malnutrizione, disturbi del sonno, difficoltà di respirazione, mal di testa.

Inoltre, seguendo una dieta dimagrante drastica è molto probabile che nel giro di poco tempo si recuperino tutti i chili persi a causa del fastidioso effetto yo-yo. Con una dieta fai-da-te si rischia di alterare il metabolismo basale e si sottopone l’organismo ad un inutile stress.

E ancora. Perdi la massa muscolare. La maggior parte delle diete fai-da-te causano la perdita di massa muscolare e di acqua. Dimagrire correttamente, invece, significa diminuire la percentuale del grasso corporeo ma se con una dieta fai-da-te finisci per perdere massa magra e acqua, il rischio che corri è quello di ingrassare invece di dimagrire: pur pesando meno, infatti, aumenta la percentuale di grasso corporeo.

Ma non solo. Le conseguenze delle diete fai-da-te si riversano anche sul sistema nervoso e dunque sull’umore. Una dieta che promette di perdere diversi chili in poco tempo è in genere un regime alimentare che si basa su rinunce e privazioni.

Di conseguenza, la perdita del buon umore sta nel fatto che una restrizione di zuccheri e di carboidrati fa calare l’ormone della serotonina, rendendoti più irritabile, stanco e depresso.