Nell’ultimo anno non si è parlato d’altro che del matrimonio finito tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma, Er Pupone e per tutti il re indiscusso della Capitale segue una dieta per tenersi in forma. Scopriamo cosa mangia l’ex calciatore della Roma.

La dieta di Francesco Totti: cosa mangia l’ex calciatore

Francesco Totti è sempre stato uno dei belli dello sport, con un fisico super in forma anche dopo aver lasciato il calcio. L’ex calciatore della Roma ha fatto molto parlare di sé per la sua nuova storia d’amore con Noemi Bocchi, dopo la fine del matrimonio con la Blasi. Er Pupone è apparso in formissima.

L’ex calciatore romano fa attenzione a quello che mangia a tavola, prediligendo carne bianca, verdure, carne rossa solo ben cotta, pasta sì ma senza esagerare e solo una volta al giorno. Insomma alcuni sacrifici per avere un fisico che ancora oggi fa invidia ai più giovani.

Da buon romano Totti porta avanti tante tradizioni ma non quella della cucina. Quella tipica della sua città la trova troppo pensante e quindi cerca di evitarla. Al mattino, poi, banditi biscotti, merendine e cioccolato, solo pane e marmellata per iniziare nel giusto modo la giornata. No agli alcolici, da sempre l’ex capitano della Roma è, infatti, astemio.

C’è però una cosa da mangiare alla quale Er Pupone proprio non riesce a rinunciare. Si tratta del suo dolce preferito: il tiramisù ma con la Nutella al posto della polvere di cacao.

Per quanto riguarda la colazione di Totti, non manca la classica e gustosa fetta di pane con marmellata. A pranzo invece pasta, senza mai superare gli 80 – 100 grammi. Per finire la cena a base di carne bianca e verdure. Assolutamente banditi merendine, biscotti e cioccolata, così come sono assolutamente vietati l’alcool e il fumo.

Consentito, invece, bere il caffè ma sempre senza esagerare. Allo stesso tempo ha ridotto i fritti e preferisce optare per condimenti semplici. Una dieta, quella del capito giallorosso, a base quindi, soprattutto, di carne bianca, pesce, con l’aggiunta di frutta e verdura di stagione.

Francesco Totti e il suo regime alimentare

Uno stile alimentare, quello di Francesco Totti, che viene seguito anche da tanti altri campioni del calcio e dello sport in generale. D’altronde non si può pensare di raggiungere certi livelli senza sacrificio.

Per questo motivo se si desidera avere un fisico come Totti non bisogna fare altro che prestare attenzione a ciò che si mangia, evitando ad esempio alcol, ma anche dolci e bibite gassate. Lo stesso vale per altri campioni, come Dybala.